NAMM NEWS 2017: Radikal Technologies EFFEXX RT1701, Eurorack-Modul

Jörg Schaaf aka Radikal Technologies baut seine Modul-Range weiter aus. EFFEXX RT1701 ist ein Stereo Multeffekt-Modul, das mit der gleichen DSP-Technolgie arbeitet wie der Swarm Oscillator RT-311, so dass man hier die gleiche, hohe Qualität erwarten darf.

Der großzügig dimensionierte EFFEXX RT1701 besitzt zwei Effektblöcke, bei denen man jeweils einen Effekt von acht Algorithmen wählen und als FX-Mix sowohl positiv als auch negativ mit dem Ausgangssignal zusammenmischen kann. Zur Auswahl stehen Reverb, Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Vibrato, Tremolo und Filter. Die beiden Einheiten lassen sich über Feedbackwege gegenseitig speisen.

Der Eingang des EFFEXX RT1701 verfügt darüber hinaus über eine Gain-Reglung mit Overdrive und nachfolgendem EQ/Filter mit ebenfalls acht Modi: Peak, Lo, Hi, Low Pass, Band Pass, High Pass, Notch und All Pass.

Wie beim Swarm Oscillator RT-311 kann man auch hier Snapshots der Effekte ineinander überblenden. Es werden dabei laut Jörg Schaaf jedoch keine Parameter verändert, sondern es sind alle Effekte mehrfach vorhanden, so dass man die verschiedenen Effektsignale ineinander überblenden kann. Im Mischbereich stehen im Grunde genommen somit mehr als zwei wählbare Effekte gleichzeitig zur Verfügung.

Für die Funktionen CTRL, Speed, Data und POS sind CV-Eingänge zur Parametersteuerung vorhanden, das Delay-Tempo lässt sich mit auch einer Tap-Taste eingeben.

Da man noch mitten in der Arbeit an dem Modul steckt gibt es noch keine detaillierten Spezifikationen, technische Angaben und erst recht keine Aussagen zu Preis und Lieferbarkeit. Doch auf der NAMM wird der soweit funktionierende Ist-Zustand des EFFEXX RT1701 zu sehen und zu hören sein.

In einem Video gibt es erste Eindrücke vom EFFEXX RT1701 zu hören.