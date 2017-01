NAMM NEWS 2017: Tech 21 Q/Strip

Tech 21 stellt einen neuen, universell einsetzbaren Preamp auf Mosfet-Basis vor, den Q/Strip. Es handelt sich bei dem Pedal um die Nachbildung eines Channelstrips eines klassischen Mischpults im Stil einer guten alten Neve-Konsole, eingepackt in ein robustes Metallgehäuse und mit einer umfangreichen EQ-Sektion ausgestattet. Zwei semiparametrische Mittenbänder sowie je ein global wirkender High- und Lowregler verstecken sich hinter den sieben leuchtend roten Potiknöpfen, dazu gibt es ergänzend zwei Schalter zur Aktivierung eines Hoch- bzw. Tiefpassfilters und einen Schalter zur Absenkung des Signals (um 20 dB) des am links am Gehäuse angebrachten XLR-Out. Der kann auch zur Stromversorgung des Pedals mittels Phantom-Power genutzt werden, genau so arbeitet der Tech 21 Q/Strip aber auch mit dem mitgelieferten Netzteil oder einer herkömmlichen 9-Volt-Batterie zusammen.

Die Produktvideos zeigen die Vielseitigkeit des neuen Tech 21 Q/Strip, es werden Anwendungen mit Keyboards, Akustikgitarren, E-Bässen und sogar der Einsatz als Speakersimulator gezeigt.