NAMM NEWS 2017: VOX MV50, Gitarrenverstärker

Bereits auf der letzten NAMM kündigte VOX eine Reihe von Verstärkern an, die auf der neu entwickelten NuTube Technology basieren sollten. Das Prinzip dahinter ist das Ersetzen von echten Röhren durch Keramikbauteile, eine Technologie, die von VOX zusammen mit KORG entwickelt wurde und nun ganz offensichtlich zur Serienreife gelangt ist. Im folgenden Bild eines geöffneten MV50 Amps ist ersichtlich, dass sich tatsächlich keine Glaskolben im Innern verstecken –

Das ermöglicht nicht nur die geringen Maße der neuen Tops, die mit 135 x 74,5 x 100 mm und einem Gewicht von rund 600 Gramm sehr schlank ausgefallen sind, sondern auch eine erstaunlich hohe Endstufenleistung von immerhin 50 Watt. Drei Modelle mit unterschiedlichen Grundsounds sind erhältlich, darunter auch selbstverständlich eines mit dem Charakter der hauseigenen Legende AC30. Die Regelmöglichkeiten sind eher sparsam ausgefallen, so sind an der Frontplatte des MV50 Rock und des MV50 AC lediglich eine Tonblende, ein Volumepoti und ein Regler für Gain zu finden. Beim MV50 Clean übernehmen die drei Potis hingegen die Funktionen für Lautstärke, Bässe und Höhen. Etwas für das Auge gibt es an der Frontplatte auch, nämlich in Form eines beleuchteten VU-Meters, das die Auslastung der Endstufe sichtbar macht.

Auf der Rückseite aller drei Verstärker findet sich ein kombinierter Kopfhörer/Line-Ausgang, eine Economy-Schaltung zum Abschalten des Amps nach 15 Minuten Inaktivität, ein Standby-Schalter, ein EQ-Switch zur Anpassung des Grundsounds an die verwendete Box, ein Impedanzwahlschalter zur Auswahl des Widerstands derselben sowie der eigentliche Speaker-Output. Wirklich schade ist die Abwesenheit eines Effektloops, keines der drei Modelle verfügt nämlich über einen solchen.