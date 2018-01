NAMM NEWS 2018: Alesis Vortex Wireless 2, Keytar-Controller

Auch für die Tasten- und Bühnenfraktion hat Alesis etwas Neues im NAMM Gepäck dabei. Der Keytar-Controller des Herstellers bekommt ein Update und wird noch im ersten Quartal als Alesis Vortex Wireless 2 auf den Markt kommen.

Wie der Name bereits verrät, kommt der Alesis Vortex Wireless 2 ohne Kabel aus, die Keyboarder dürfen sich hiermit also ebenso frei bewegen wie Gitarristen und Bassisten. Zeit hinter Keyboard-Burg heraus zu kommen. Die drahtlose zu Windows und OSX Rechnern stellt der Controller per USB Dongle her, dieser muss am zu steuernden Rechner angeschlossen sein. Egal ob auf der Bühne oder im Studio, hiermit lassen sich somit DAW und entsprechend auch Software Instrumente spielen.

Über 37 anschlagsdynamische Tasten mit Aftertouch verfügt der Alesis Vortex Wireless 2. Hinzu kommen acht anschlagsdynamische und beleuchtete RGB Pads zum Triggern von Clips oder zur Beat Kreation. Ebenso mit an Bord sind acht hintergrundbeleuchtete Fader zur Lautstärke Regelung oder zur Steuerung beliebiger MIDI Parameter.

Darüber hinaus verfügt der Alesis Vortex Wireless 2 über einen Neigungssensor mit An/Aus Schalter, hierüber lassen sich die Bewegungen des Keytar-Controllers in MIDI-Parameter umwandeln. Am Hals verfügt der Controller über einen Touch-Strip sowie Zone-, Sustain- und Oktavierungstasten.

Zum Lieferumfang des Alesis Vortex Wireless 2 gehören Gurt- und Kabelhalterung sowie ein umfangreiches Software Paket mit Hybrid 3, Loom 2, Vacuum Pro, Xpand!2, TimewARP 2600 und Ableton Live Lite.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Alesis Vortex Wireless 2 liegt bei 259,99 Euro.