Namm News 2018: Arturia RackBrute Eurorack

Wie vermutet, handelt es sich bei der letzten Arturia-Neuheit vor der NAMM Show 2018 um Arturia Eurorack Cases unter der Bezeichnung Arturia RackBrute.

Die Gehäuse mit drei oder 4 Höheneinheiten machen einen wertigen Eindruck und lassen sich über seitlich angebrachte Verbindungselemente direkt mit dem Arturia MinBrute 2 bzw. Arturia MiniBrute 2S kombinieren.

Ein geniales System, um seinen MiniBrute 2 durch unzählige Erweiterungsmöglichkeiten zur Basis eines gigantischen Soundpotentials werden zu lassen.

Hier kurz einmal die offizielle Presseverlautbarung:

„Following the announcement of the new MiniBrute 2 and MiniBrute 2S synthesizers, RackBrute is the third and final product of the series, and will be available at stores worldwide from March 2018. RackBrute is a dedicated Eurorack case crafted from sturdy steel and aluminium, with many innovative enhancements. Each unit features a dedicated power module to keep your precious gear supplied with +12V / -12V / +5V power, the handle can be calibrated to act as a multi-position stand, letting you use your Eurorack modules in whatever position you find most comfortable.

RackBrute comes in two sizes: a smaller 3U, 88HP version, and a larger 6U, 176HP version. Whatever size your collection, your modules will be housed in the most economic, efficient way possible.

RackBrute completes a versatile, customizable, creative EcoSystem bridging the gap between traditional synthesizers and the world of modular thanks to the new Arturia Link system found on both the MiniBrute 2 and MiniBrute 2S to lock in place. When using RackBrute in combination with MiniBrute or MiniBrute 2S, everything is laid out before you, breaking down all barriers for your experimentation and inspiration.

When you need to pack away for storage, or to transport your whole setup for a gig, RackBrute can pack down into a handy transport mode, with a sturdy carry handle and spacers to prevent any collision between the RackBrute and the other attached hardware. A stylish RackBrute Travel Bag is also available to keep your precious cargo scratch, splash, and dust free.“

Arturia wirbt dabei mit dem Slogan:

Do not wait for reinforcements, bring them yourself.

Die Idee ist nicht neu (denn im Prinzip trifft die auf jeden modularen Synthesizer zu, aber mit dem Arturia RackBrute Eurorack wurde erstmal sie Kombination aus Standalone-Synthesizer in Kombination mit einem Eurorack konsequent umgesetzt. Also Hut ab.

Ein klein wenig abgebremst wurden unsere Erwartungen aber dennoch. Wir hatten nämlich fest damit gerechnet, dass Arturia passend zu den Cases auch gleich eigene Module für eine eigene Eurorack-Synth-Serie vorstellt. Davon war aber zunächst nun nicht die Rede.

Aber da dies der konsequente nächste Schritt wäre, rechnen wir definitiv hier noch mit einigen Überraschungen. Brute-Faktor im Eurorack wäre doch was, oder?

Hier auch ein erstes Teaser-Video zur Einführung der Arturia RackBrute Eurorack-Serie: