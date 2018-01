NAMM NEWS 2018: beyerdynamic TG Wireless Manager, Software

Auf der NAMM stellt beyerdynamic ein professionelles Software-Management für Drahtlossysteme vor. Systeme mit Netzwerkschnittstelle lassen sich mit dem TG Wireless Manager zentral überwachen und steuern. Dank intuitiv bedienbarer Oberfläche soll einfache Handhabung garantiert sein und die Berechnung intermodulationsfreier Frequenzsetups sei ebenfalls möglich. Und das nicht nur für Systeme aus dem Hause beyerdynamic. Die Konfiguration von beyerdynamic Systemen könne auf Wunsch offline erfolgen, sodass sich mehrkanalige Setups entspannt im Vorfeld einer Veranstaltung erstellen ließen. Dank Scan-Funktion lassen sich mit dem TG Wireless Manager die HF-Umgebungsbedingungen vor Ort kontinuierlich überwachen.

Die Darstellung einzelner Kanäle lasse sich an individuelle Bedürfnisse anpassen. Um die Arbeitsoberfläche effizient zu gliedern, seien jedem Kanal eine eigene Farbe und ein frei auswählbares Bild zuweisbar. Mit verschiedenen Tabs ließen sich unterschiedliche, individuellen Präferenzen gerecht werdende Anzeigen erstellen – beispielsweise könnten wichtige und weniger wichtige Kanäle separiert werden. Kanäle könnten individuell benannt werden, und sämtliche Einstellungen eines Kanals (Frequenz, Sendeleistung etc.) ließen sich anpassen. Als Add-on könne eine vom eigentlichen Namen unabhängige Zusatzinformation (z. B. das Routing des Funkkanals an der Stagebox) in der Software hinterlegt werden.

Hier weitere Infos aus der Pressemittelung

Go Online

Nach der im Offline Modus erfolgten Vorbereitung kann ein mit dem TG Wireless Manager erstelltes Projekt über den Button „Go Online“ aktiviert werden. Einstellungen lassen sich entweder aus dem Projekt in die angeschlossenen Geräte übertragen oder in umgekehrter Richtung aus den Geräten in das Projekt übernehmen. Sobald ein Transmitter eingeschaltet ist, werden in der Kanaloberfläche alle zur Überwachung benötigten Informationen über den verwendeten Sender dargestellt, darunter HF- und AF-Level, Batteriestatus, Senderart (Hand-/Taschensender), der für den Kanal vergebene Name und die Übertragungsfrequenz.

Walking Test

Am Veranstaltungsort lässt sich die HF-Abdeckung praxisgerecht und einfach per „Walking Test“ prüfen. Die Funktion wird in einem eigenen Fenster dargestellt, welches beliebig auf der Bildschirmoberfläche platziert werden kann. Nach Auswahl des gewünschten Kanals wird mit dem zugehörigen Sender der angestrebte Aktionsradius abgeschritten. Die Software zeichnet dabei die HF-Level beider Antennen auf, so dass sofort ersichtlich ist, wenn an einzelnen Positionen keine zufriedenstellende Funkabdeckung erreicht wird.

Frequenz Scan

Der TG Wireless Manager bietet die Möglichkeit, das HF-Spektrum zu scannen und mögliche Störungen (beispielsweise durch DVB-T) zu erkennen. Frequenzbereich und gewünschte Auflösung werden vor Beginn des Scans festgelegt. Ein einmaliger Suchlauf („Single Scan“) ist ebenso möglich wie eine permanente Überwachung („Continuous Scan“). Der Suchlauf kann jederzeit angehalten werden. Der Button „Save“ speichert das Ergebnis, wahlweise als Bild oder als Excel-Datei. Selbstverständlich lassen sich die Daten des Scans für eine Frequenzberechnung heranziehen.

Frequenzberechnung

Unter dem Programm-Reiter „Frequenzkalkulation“ kann ein mehrkanaliges Frequenzsetup berechnet werden. Sämtliche beyerdynamic Funkmikrofone sind mitsamt ihrer Frequenzparameter in der Software hinterlegt und können unmittelbar verwendet werden. Systeme anderer Marktteilnehmer lassen sich entweder in eigener Regie anlegen oder sind ebenfalls bereits verfügbar. Jedes Setup lässt sich mit einer Balance zwischen größtmöglicher Kanalzahl und maximaler Übertragungssicherheit über drei Sicherheitslevel berechnen. Potentielle Störungen, die etwa durch DVB-T hervorgerufen werden können, lassen sich im Vorfeld oder auf Basis von Scan-Daten hinterlegen, so dass immer ein zuverlässiges Setup berechnet wird.

Der TG Wireless Manager ist kostenfrei für Rechner mit Windows verfügbar und steht auf der beyerdynamic Website zum Download bereit: www.beyerdynamic.com/tg-wireless-manager.

Eine macOS Version soll in Kürze ebenfalls als kostenloser Download zur Verfügung stehen.