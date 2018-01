NAMM NEWS 2018: Bitwig 2.3, Digital Audio Workstation

Die DAW Bitwig geht in Runde 2.3, das Update wird Ende Februar erhältlich sein. Die neuen Funktionen und Instrumente für Bitwig 2.3 hat der Hersteller allerdings jetzt schon vorgestellt.

Beispielsweise ist ein neuer Software Synthesizer an Bord namens Phase 4. Der 4-Stereo Oszillator Synthesizer stellt Sounds via Phase Modulation und Phase Distortion her, ganz in Anlehnung an die Klassiker Yamaha DX7 oder Casio CZ. Die Bedienoberfläche wirkt zunächst etwas vollgestopft, die Klangbeispiele sprechen aber für sich. Diese findet ihr hier.

Durch die Lizenzierung des „Elastique Algorithmus“ vom Hersteller Zplane macht Bitwig 2.3 im Bereich Time-Stretching einen guten Schritt nach vorne. Neben kleineren Verbesserungen sind auch zwei neue Stretch Algorithmen sind in Version 2.3. enthalten.

Die Device-Ansicht kann ab sofort in einer Art Panorama-Ansicht dargestellt werden, diese ist für die Devices EQ-5, FM-4, Phase-4, Polysynth, Resonator Bank, Sampler und Spectrum Analyer möglich.

Neue Möglichkeiten im Bereich des Sound Designs ermöglicht „Voice Stacking“. Hiermit sollen laut Hersteller dicke, fette Sounds möglich sein, als Ergänzung dient der neue Modulator „Voice Stack“.

Darüber hinaus gibt es natürlich wie immer ein paar generelle Verbesserungen. So kann man Marker für Time Signature nun auf der Timeline anlegen und exportieren. Dazu wurden die Soundpresets der bereits bestehenden Instrumente und Effekte erweitert.

Hier gibt es alle Neuigkeiten nochmal in der Übersicht: