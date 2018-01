NAMM NEWS 2018: Cherry Audio Voltage Modular, Software

Mit einer vernünftigen Web-Präsenz für Cherry Audio Voltage Modular hat es trotz Ankündigung nicht mehr geklappt, aber wenigstens haben die Kollegen von Audiofranzine ein kurzes Video an dem etwas versteckten Stand aufgenommen.

Voltage Modular ist ein Software-Modularsystem, das sowohl optisch als auch von der Handhabung her an Hardware-Vorbilder angelehnt ist. Man kann Module in einem Rack aufrufen und mit virtuellen CV- und Audiokabeln verbinden. Wer ein analoges Modularsystem kennt, wird auch mit Voltage Modular sofort klarkommen.

Derzeit sind über 40 verschiedene Module vorhanden, darunter Oszillatoren, Filter, Drummaschinen, Modulatoren, Tools etc. Voltage Modular ist als offene Plattform konzipiert, für die auch andere Entwickler Module programmieren können. Dafür wird eine Java-basierte „Module Builder App“ angeboten werden.

Voltage Modular ist ein richtiges Plug-in und muss nicht über eine Hilfssoftware (Bridge) eingebunden, sondern kann auf Mac und PC unter VST und AU direkt betrieben werden. Außerdem soll auch eine AAX-Version für ProTools und eine standalone Version hinzukommen.

Wie sich Voltage Modular gegenüber VCV Rack und Softube Modular schlagen wird, bleibt abzuwarten. Sicherlich wird es auch entscheidet sein, inwieweit es hierfür Module nach bekannten Vorbildern geben wird, so wie die Mitbewerber mit Namen wie Doepfer, 4ms, Buchla oder Audible aufwarten können.

Cherry Audio Voltage Modular wird voraussichtlich ab März erhältlich sein. Zum Preis heißt es nur, das es „sehr erschwinglich“ sind wird. Warten bleiben dran.