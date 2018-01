NAMM NEWS 2018: D´Angelico Bedford, Ludlow und Atlantic

D´Angelico hat zum ersten Mal einen Vorstoß in die Welt der Solidbodygitarren gewagt, bisher kannte man die Firma nur als Hersteller von semiakustischen Instrumenten. Drei neue Modelle beinhaltet die Serie, die in zwei Qualitätsstufen (Premier und Deluxe) angeboten wird. So etwas kennen wir beispielsweise auch von Ibanez und der Premium- und der Prestige-Baureihe. Dazu gibt es noch ein Sondermodell zu Ehren des Grateful Dead Gitarristen Jerry Garcia.

Basis für die drei günstigeren Modelle aus der Premier-Serie ist ein Korpus aus Linde mit eingeleimtem Ahornhals und Ovangkol Griffbrett, als Tonabnehmer werden Duncan-Designed-Pickups verwendet. Die Jerry Garcia erhielt zudem ein paar Sticker mit Teddybärenmotiv … In der Deluxe-Serie hingegen wird für den Korpus zusätzlich eine Decke aus Linde aufgeleimt, die Hardware ist mit Original Duncans und Gotoh-Tunern beispielsweise spürbar luxuriöser.