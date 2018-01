NAMM NEWS 2018: Digital Audio SQ4, Plug-in

Bei den Unmengen an Plug-ins, die es mittlerweile zu kaufen gibt, ist es auch für uns kaum möglich, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Ab und an sticht aber doch mal etwas hervor, dieses Mal ein Plug-in, das Hard- und Software verbindet: Digital Audio SQ4.

Der Digital Audio SQ4 Sequence Processor erlaubt es, am Computer Sequenzen zu erstellen und diese innerhalb der DAW zu nutzen. Aber eben nicht nur da, sondern die Steuerdaten können auch an Hardware ausgegeben werden – via MIDI Control Change, Sysex und CV. Das Plug-in Digital Audio SQ4 kann dabei jedes herkömmliche MIDI-to-CV Interface ansteuern oder aber Steuerspannungen für gleichspannungsgekoppelte Audiointerfaces erzeugen und diese somit an analoge Synthesizer ausgeben.

Für die Erstellung von Sequenzen bietet das Plug-in Digital Audio SQ4 vier Sequenzen mit jeweils bis zu 128 Steps. Hinsichtlich der Synchronisation stehen mehrere Möglichkeiten – von freilaufend bis zu Hard Sync – zur Auswahl. Noten-Events können u.a. zum erneuten Triggern von Sequenzen und zum Umschalten der Laufrichtungen genutzt werden. An Parametern bietet Digital Audio SQ4 beispielsweise Swing, Slew Limiter, Phase Offset oder Gain.

Jeder Step kann individuell angepasst werden, mit der Maus lassen sich Kurven einzeichnen, um Übergänge zu kreieren oder auch harte Sprünge zu erzeugen. Als Erweiterung zu SQ4 bietet Digital Audio das Audio Plug-in MP3244 an, hiermit lassen sich weitergehende Modulationen und Synchronisationen erzeugen. Hier ein passendes Video dazu:

Digital Audio SQ4 ist über den Webshop des Herstellers zu beziehen, der Preis liegt aktuell bei rund 42,- Euro (je nach Wechselkurs), im Paket kosten beide Plug-ins (SQ4, MP3244) zusammen rund 67,- Euro. Ein überschaubarer Betrag für die Möglichkeiten, die diese Plug-ins bieten.