NAMM NEWS 2018: Doepfer Dark Energy III

Als der Doepfer Dark Energy erstmals im Jahre 2009 erschien, hatte er kaum Konkurrenz. Mehr noch, er schob die Entwicklung vieler monophoner Analogsynthesizer überhaupt erst an. Nach der 2er-Verion kommt jetzt der Dark Energy III in einer erneut überarbeiteten Auflage.

Der Dark Energy III basiert auf der 2er-Version mit seinem Triangle-Core VCO und dem 12 dB Multimodefilter. Das waren die wesentlichen Unterscheidungspunkte zum ursprünglichen Modell. Die jetzigen Unterschiede in der Version III liegen hauptsächlich in einem verbesserten Schaltungsdesign. Der VCO braucht nun keine Warmlaufzeit mehr, besitzt einen größeren Frequenzbereich und eine zusätzliche Triangle-Wave.

Die beiden LFOs verfügen jeweils über einen Reset-Eingang, auch ADSR-Hüllkurve wurde verbessert. Außerdem sind nun intern viele Zugriffspunkte für DIY-Modifikationen zugänglich. Dazu gehören VCO Ausgänge (triangle, sawtooth, rectangle), Hardsync, Softsync, lineare FM, VCF-Ausgänge (TP/HP/BP), ADSR-Ausgang und A/D/S/R CVEingänge sowie LFO-Ausgänge (triangle, square)

Das Multimodefilter wurde ausdrücklich nicht verändert.

Angaben zur Lieferbarkeiten gibt es noch nicht. Auch der Preis wurde noch nicht genannt, doch der Dark Energy III dürfte angesichts der aktuellen Konkurrenz sicherlich nicht mehr kosten als der Vorgänger.

Hier schon mal der optische Vergleich:

Hier die restlichen Spezifikationen:

VCO:

o Triangle based, 10 octaves frequency range

o Tune control and Octave switch – 1 / 0 / +1 octave

o FM input with selectable source (ADSR / off / LFO1)

o Manual PW control and PWM with selectable source (ADSR / off / LFO2) for rectangle wave

o Waveform switch

o Additional external CV inputs for frequency and pulsewidth of the rectangle

VCF:

o 12dB Multimode VCF with continuous mode control (lowpass – notch – highpass – bandpass)

o Manual Frequency control and FM with selectable source (ADSR / off / LFO2)

o Resonance control, up to self oscillation

o Additional external CV and external audio input

VCA:

o Linear control scale

o Manual Amplitude control and AM with selectable source (ADSR / off / LFO1)

o Additional external CV input

Envelope:

o Improved ADSR type with 3-position range switch

o Additional external gate input

o Control LED

LFO:

o Two resettable LFOs (external Reset inputs)

o manual frequency control and 3-position range switches

o Waveform switches triangle/square

o LED controls