NAMM NEWS 2018: Duesenberg Stardust, Julia und Alamo

Die Hannoveraner von Duesenberg stellen auf der NAMM zwei neue Gitarren, eine neue Pedalsteel sowie eine komplett neue Gitarrenserie vor.

Duesenberg Stardust Series

Vier bestens bekannte Duesenberg Modelle – Starplayer TV, Caribou, Fullerton TV und Paloma – kommen in einem neuen Finish, das wie aus einer anderen Welt zu sein scheint. Die elegante Lackierung, die nicht ohne Grund Stardust genannt wurde, ziert nicht nur den kompletten Korpus, sondern auch die Halsrückseite und Kopfplatte. Zusammen mit der bekannten Duesenberg-Göldo-Präzision und dem einzigartigen Design stellen die Instrumente der 2018 Stardust Series ein deutliches Statement des Herstellers in Sachen Qualität und Erscheinung dar. Die Duesenberg Stardust Series ist auf das Herstellungsjahr 2018 limitiert und bei ausgewählten Händlern rund um den Globus erhältlich.

Duesenberg Julia

Die neue Duesenberg Julia ist eine Solidbody Gitarre mit Chambered Mahagoni-Korpus, zwei Pickups, 22 Bünden, eingeleimtem Hals mit einer Mensur von 648 mm und einem kurzen Duesenberg Diamond Deluxe Tremola. Julia ist für die gebaut, die einen besonderen Stil, künstlerische Freiheit und eine großartige Soundqualität von einer Gitarre erwarten. Die beiden Duesenberg-Pickups – Domino P90 und Split/King Dual-Coil – liefern eine einzigartige Bandbreite hochwertiger Sounds. Der Domino P90 sorgt für einen rauen, cremigen Auftritt, der Split/King aufgrund seines innovativen Spulenkonzepts für authentische, kompromissbefreite Singlecoil- und Humbucker-Sounds.

Zusätzlich zur üblichen Dreiweg- und Coil-Split-Schaltung besitzt Julia einen Direct-Out-Schalter, der das Signal des Stegpickups direkt auf die Ausgangsbuchse leitet – für ungezähmte Impulsivität und Dynamik. All diese Eigenschaften werden durch ein frisches Design abgerundet, das die pure Eleganz italienischer Gitarren der 1950er und 60er Jahre in die Jetztzeit transportiert.

Erhältliche Farben: Black mit Crystaloid Pickguard und Narvik Blue mit Vintage White Pickguard.

Duesenberg Alamo

Die Duesenberg Alamo ist eine neue Solidbody-Lapsteel mit Korinakorpus, integriertem Kapodaster, zwei Singlecoil-Pickups und Multibendersystem. Sie ist nicht nur mit dem viel gerühmten Duesenberg Multibender ausgestattet, sondern auch mit dem integrierten Easy Shift Kapodaster und einem Paar dynamischer Pickups, den Duesenberg Vintage Trouble Singlecoils.

Der frei konfigurierbare Multibender wird mit dem Handballen der Anschlagshand gespielt. Bis zu sechs Hebel (einer pro Saite) können montiert werden, mit denen Töne wahlweise angehoben oder abgesenkt werden und so mehrsaitige Bendings und geschmeidige Akkordwechsel ähnlich wie bei einer Pedalsteel ermöglichen.

Der integrierte Kapodaster, der in einer Schiene im Aluminiumgriffbrett läuft, ermöglicht ein freies Bewegen in allen Tonarten, ohne auf Lap- und Pedalsteel typische Licks und Riffs unter Einbeziehung der Leersaiten verzichten zu müssen. Ein Rollensattel sorgt für Stimmstabilität, und die Duesenberg Vintage Trouble Singlecoil Pickups liefern einen großen Ton mit rauer und wilder Klangfarbe, kombiniert mit hoher Transparenz, schnellem Attack und reicher Obertonvielfalt, wie eben nur Singlecoils dies können. Und: Der Duesenberg Speed (Tone) Pot erlaubt mit seinem kurzen Regelweg von nur 70° die für Lapsteels üblichen Filter-Sounds. Die Duesenberg Alamo Lapsteel gibt es nur in einem Ivory Finish.