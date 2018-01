NAMM NEWS 2018: Elektron Digitone, Digital Synthesizer

Elektron Digitone ist ein achtstimmiger Digitalsynthesizer mit Sequencer und Effekten.

Hier kommt also der lang erwartete, polyphone Partner für die Drummaschine Digitakt. Digitone ist Elektrons Vision eines einfach zu bedienenden, aber flexiblen FM-Synthesizers. Er verfügt über eine (noch nicht näher benannte) Anzahl von FM-Algorithmen, vermutlich ist die Programmierung noch nicht final und/oder es kann er Update erweitert werden. Die FM-Synthese lässt sich mit einer Auswahl an Parametern editieren (das klingt danach, dass nicht alles zugänglich ist) und ist mit einem Multimodefilter kombiniert worden, um die digitalen Spektren weiter bearbeiten zu können. Damit sollen laut Elektron im Handumdrehen aus wilden FM-Sounds softe Klänge entstehen können – und umgekehrt.

Es werden noch ein Base Width Filter und zwei zuweisbare, höchst wahrscheinlich synchronisierbare, LFOs erwähnt. Außerdem gibt es die drei Send-Effekte Chorus, Delay, Reverb sowie einen Overdrive in der Summe.

Der Sequencer besitzt vier Tracks für die interne Tonerzeugung und vier MIDI-Tacks. Pro Track steht ein Arpeggiator zur Verfügung. Die Tracks können individuelle Längen haben und es sind Parameter Locks sowie Soundwechsel pro Step möglich. Ferner gibt es die Funktionen Micro Timing und Trig Conditions.

Elektron Digitone verfügt über zwei Ein- und zwei Ausgänge, MIDI-I/O/T (auf DIN-Sync-Out umschaltbar), Kopfhörer- und USB-Anschluss. Digitone ist natürlich auch Overbridge-kompatibel.

Von den Abmessungen her ist Digitone mit Digitakt identisch. Elektron ist noch nicht verfügbar, auf der Website ist ein Preis von ca. 780,- Euro (in schwedischen Kronen) aufgeführt.