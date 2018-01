NAMM NEWS 2018: Elektron Digitone, FM-Synthesizer

Also auf einen DX 200 in „neu“ hätte ich wirklich Lust. Was für ein tolles Maschinchen. Gebraucht leider meist total durchgenudelt, wenn man dann überhaupt einen findet.

4 Operatoren klingen zunächst wirklich nicht sonderlich zeitgemäß. Aber erst mal abwarten was da so rauskommt. Das erste Demo haut mich allerdings nicht wirklich vom Hocker :)