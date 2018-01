NAMM NEWS 2018: Empress Effects Zoia

Etwas sehr Interessantes scheint uns von Empress Effects bevorzustehen, die amerikanische Boutiquepedalschmiede wird auf der NAMM das Empress Effects Zoia vorstellen. Was ist es genau? Nun, die Leaks sind noch etwas unvollständig bzw. rar, auf Youtube ist jedoch ein erstes Produktvideo aufgetaucht, in dem die vielseitigen Möglichkeiten des Zoia angedeutet werden. Demnach handelt es sich um ein ziemlich frei konfigurierbares Effektgerät, dessen Effekte mittels Tasten in einer Art Matrix verknüpft werden können. Dazu der spärliche Originaltext des Herstellers zum Video:

„Zoia is a compact grid of musical anything. Use modules to construct instruments, Effects, utilities. Save and transfer them via SD. It is what you need it to be.“

Features

Stereo operation (including Empress effect algorithms)

MIDI In/Out

CV Clock In

Save patches as supermodules to speed up creation

Ongoing updates (new Modules!)

Random create Function to jumpstart or invigorate your Process

Blocks can all be linked freely to multiple Sources & Destinations

Extensive favourites System: even Moments can be favourited, to quickly return to a safe place if your patch goes away

This is an introduction. Tentative release information: Spring, $450.

Klingt ja schon mal sehr spannend und wäre nicht nur was für uns Saitenartisten, auch die Synthfraktion könnte an so etwas sicher seinen Spaß finden!