NAMM NEWS 2018: Fender American Original Series

Noch kurz vor der NAMM stellt Fender ihre Fender American Original Series vor. Die in Amerika hergestellten E-Bässe und Gitarren sind von den erfolgreichsten Fender-Instrumenten der 50er bis 70er Jahre inspiriert. Damit eine möglichst große Bandbreite an Musikerwünschen erfüllt werden kann, umfasst die Serie insgesamt elf Modelle in 30 (!) Ausführungen. Die Fender American Original Series richtet sich an Bühnenmusiker, aber auch an Fans von Fans von Vintage-Instrumenten. Sie löst die American Vintage Serie ab, die seit 1982 im Programm war. In der neuen Serie verbindet sich der Fender-Vibe der erfolgreichsten traditionellen E-Gitarren und Bässe mit modernen Features. Ergebnis: spielfreudige Instrumente mit herausragender Performance.

„American Original Instrumente sind eine Hommage an das zeitlosen Fender Design, das damals wie heute für Musiker einen festen Bestandteil des kreativen Ausdrucks bildet”, so Justin Norvell, SVP Fender Products. „Modelle wie die Stratocaster oder Telecaster sind zwar seit Jahrzehnten etabliert, aber ihr Design ist immer noch perfekt, deshalb haben wir nichts daran verändert. Es stimmte von Anfang an. Wer Lust auf eine frische Interpretation der Fender Gitarren und Bässe aus den 50er, 50er und 70er Jahren hat, für den ist die American Original Series die beste neue Alternative im Markt.”

Preislich liegen die Instrumente der Fender American Original Series je nach Ausführung zwischen 1679,- und 2139,- Euro. Sie entstehen in Fender-Werk in Corona, Kalifornien, sind also echt „US-Made“. Das Sortiment umfasst Modelle aus verschiedenen Jahren, zum Beispiel die Stratocaster und Telecaster aus den 50er und 60er Jahren, die Jazzmaster® und Jaguar Gitarren aus den 60ern, die Precision-Bässe aus den 50er und 60er Jahren, andere Linkshändermodelle der 50er Telecaster sowie 50er und 60er Stratocaster. Erhältlich sind die neuen Modelle in 13 klassischen Fender Farben: Aztec Gold, White Blonde, 2-Farben Sunburst, Olympic White, Candy Apple Red, 3-Farben Sunburst, Butterscotch Blonde, Fiesta Red, Lake Placid Blau, Surf Green, Ocean Turquoise, Natürlich und Schwarz.

Genauere Infos zu allen Modellen gibt es ab Morgen (16. Januar) auf der Website, dann ist der offizielle Launch der neuen Fender American Original Series. Hier aber schon mal ein paar Bilder vorab!