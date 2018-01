NAMM NEWS 2018: Fender Grammy Award Series

Kurz vor Schluss der NAMM präsentiert Fender tatsächlich noch eine neue Gitarrenserie, wenn auch nur eine für die Stars und Sternchen der Musikszene. Am heutigen Sonntag werden in New York die diesjährigen Grammy-Awards verliehen und unter den nominierten Künstlern befinden sich eine erstaunlich große Anzahl von Fender-Artists, die der Hersteller mit einer eigenen Sonderserie ehrt, der Fender Grammy Award Series.

Darunter befinden sich Stars, wie etwa Bruce Springsteen, Bruno Mars, die Foo Fighters, Lady Gaga, Troy van Leeuwen (Queens of the Stone Age) oder auch Troy Sanders von Mastodon, die für das beste Metalalbum und die beste Rockperformance nominiert sind. Ein bunt gemischter Haufen also und es bleiben Zweifel bestehen, ob denn jeder dieser Künstler von der goldenen Glitzerlackierung überzeugt werden kann. Folgende Künstler wurden für einen Grammy 2018 nominiert:

Bruno Mars : Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best R&B Performance, Best R&B Song, Best R&B Album.

: Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best R&B Performance, Best R&B Song, Best R&B Album. Brody Brown : Album of the Year, Song of the Year, Best R&B Song.

: Album of the Year, Song of the Year, Best R&B Song. James Fauntleroy : Album of the Year, Song of the Year, Best R&B Song.

: Album of the Year, Song of the Year, Best R&B Song. NO I.D. : Record of the Year, Album of the Year, Producer of the Year (Non-Classical).

: Record of the Year, Album of the Year, Producer of the Year (Non-Classical). Alessia Cara : Song of the Year, Best New Artist, Best Pop Duo/Group Performance, Best Music Video.

: Song of the Year, Best New Artist, Best Pop Duo/Group Performance, Best Music Video. Blake Mills : Producer of the Year (Non-Classical).

: Producer of the Year (Non-Classical). Brent Cobb : Best American Album.

: Best American Album. Bruce Springsteen : Best Spoken Word Album.

: Best Spoken Word Album. Chris Stapleton : Best Country Album, Best Country Solo Performance, best Country Song.

: Best Country Album, Best Country Solo Performance, best Country Song. Code Orange : Best Metal Performance.

: Best Metal Performance. Daniel Caesar : Best R&B Album, Best R&B Performance.

: Best R&B Album, Best R&B Performance. Foo Fighters : Best Rock Performance, Best Rock Song.

: Best Rock Performance, Best Rock Song. Greg Kurstin : Producer of the Year (Non-Classical), Best Song Written for Visual Media.

: Producer of the Year (Non-Classical), Best Song Written for Visual Media. Jason Isbell : Best Americana Album, Best Americana Roots Song.

: Best Americana Album, Best Americana Roots Song. Julian Lage : Best Contempmorary Instrumental Album.

: Best Contempmorary Instrumental Album. K.Flay : Best Rock Song.

: Best Rock Song. Kaleo : BEst Rock Performance.

: BEst Rock Performance. Kesha : Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance.

: Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance. LCD Soundsystem : Best Alternative Music Album, Best Dance Recording.

: Best Alternative Music Album, Best Dance Recording. Lady Gaga : Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance.

: Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance. Mura Masa : Best Dance/Electronic Album, Best Recording Package.

: Best Dance/Electronic Album, Best Recording Package. Portugual. The Man : Best Pop Duo/Group Performance.

: Best Pop Duo/Group Performance. Steve Lacy

The Chainsmokers : Best Pop Duo/Group Performance.

: Best Pop Duo/Group Performance. The Mavericks : Best Americana Album, Best Americana Roots Song.

: Best Americana Album, Best Americana Roots Song. The National: Best Recordings Packag e: Best Alternative Music Album.

e: Best Alternative Music Album. Troy Sanders ( Mastodon ): Best Metal Performance, Best Rock Album.

( ): Best Metal Performance, Best Rock Album. Troy Van Leeuwen ( Queens of the Stone Age ): Best Rock Album.

( ): Best Rock Album. The War On Drugs: Best Rock Album.

Basis der Fender Grammy Award Series sind die Instrumente der brandneuen American Professional Serie von Fender, technische Veränderungen wurden nicht vorgenommen.