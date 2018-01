Namm News 2018: Interview zum Radikal Technologies Delta Cep A

Nach einem ausführlichen Gespräch mit Jörg Schaaf, dem Mastermind von Radikal Technologies, erlauben wir uns, die News zum Desktop-Synthesizer DELTA CEP A bereits als Preview zu veröffentlichen.

Wie das obige Bild bereits zeigt, ist der RADIKAL TECHNOLOGIES DELTA CEP A in erster Linie ein Desktop-Synthesizer, den man alternativ aber auch in einen Eurorack-Rahmen montieren kann.

Herzstück des Delta CEP A ist der Swarm Oszillator, den wir bereits von RADIKAL TECHNOLOGIES als eigenes Eurorack-Modul kennen und auf Basis eines DSPs bis zu 8 Kopien der Hauptschwingungsform erzeugen kann. Der Multimode-Filter wiederum ist vollständig analog aufgebaut und entspricht der Filterschaltung, die bereits im SPECTRALIS Verwendung fand. Zusätzlich ist im RADIKAL TECHNOLGIES DELTA CEP A ein digitales Multimode-Filter verbaut. Weitere nennenswerte Features sind Speicherplätze für Sounds und ein sogenannter Interpolator, mit dessen Hilfe man zwischen zwei verschiedenen Klängen morphen können soll. Wir sind gespannt, wie sich das anhören wird.

Also legen wir los und befragen zu weiteren Details Jörg Schaaf:

Peter:

Hallo Jörg, du bist bereits mitten in den Vorbereitungen für deine Reise zur NAMM SHOW, deshalb besonders großen Dank, dass du dir für uns kurz Zeit nimmst. Sag mal vorab, wieso Delta Dep A?

Jörg:

Weil ich mich mit „Delta Cephei“ nicht durchsetzen konnte. So wurde es dann die Kurzform mit weniger Sprachhürden. Delta Cephei ist ein veränderlicher Stern oder treffender ein gelber Überriese in 887 Lichtjahren Entfernung von unserer Sonne. Das Interessante an ihm ist die zyklische Änderung seiner scheinbaren Helligkeit und seines Spektraltyps. Das passte für mich recht gut zu den Klangänderungen, die man mit Hilfe des Interpolators bei unserem Synthesizer erzeugen kann.

Peter:

Sieht aus, als wenn es sich um eine komplette Synthesizer-Stimme handelt. Davon gibt es ja schon einige am Markt im Eurorack-Format. Was ist am DELTA CEP A anders?



Jörg:

Der DELTA CEP A war von Anfang an nicht nur als Eurorack Gerät, sondern ebenfalls als Desktop-Synthesizer konzipiert. Als solcher besitzt er zum Beispiel Speicherplätze für seine Sounds und bietet auch eher außergewöhnliche Fähigkeiten, wie das Überblenden und Interpolieren zwischen verschiedenen Klangfarben. Für viele dürfte die Möglichkeit, Akkorde in die modularen Klangwelten einzubringen, ein ausschlaggebendes Argument für den Delta sein. Wir bekamen im Laufe der Jahre immer wieder Anfragen, die Hybrid-Stimme des Spectralis als unabhängigen Synthesizer anzubieten. Der Delta CEP A ist eine bedienungsfreundliche Variation einer solchen Stimme.

Peter:

Warum diesmal gleich eine komplette Synthesizerstimme und kein einzelnes Modul? Da würden Radikal Technologies ja noch einige Klassiker fehlen?

Jörg:

Wir werden auch weiterhin Einzelmodule anbieten. Schon zur Superbooth wird es da weitergehen. Eine komplette Synthesizerstimme hat aber den Vorteil, dass man im Vergleich zu Einzelkomponenten einen günstigeren Preis realisieren kann. Trotzdem kann man die Sektionen der Stimme völlig losgelöst in seinem Modularsystem nutzen. Einsteigern nimmt das viele Unsicherheiten bei dem Einstieg, wenn sie mit so einem Grundsystem beginnen. Man wird sicherlich kein Eurorack System finden, bei dem die im DELTA CEP A enthaltenen Elemente nicht vorhanden sind. Auch ohne ein Kabel stecken zu müssen, kann man mit dem Delta einsteigen und sich dann Stück für Stück an komplexere Verkabelungen herantasten.

Peter:

Bereits SWARM wie auch EFFEXX haben mit neuen Ansätzen geglänzt, waren dafür Marktanalysen verantwortlich oder baut Jörg Schaaf einfach, was ihm Spaß macht … was du selbst gerne hättest?

Jörg:

Eher Letzteres. Natürlich macht man sich darüber Gedanken, was bei der Vielzahl verfügbarer Module noch verändert, variiert oder verbessert werden kann, um am Markt neue Impulse zu setzen. Beim Swarm Oscillator ist es vor allem die Bedienung, die ein sehr schnelles Aufbauen ideal verstimmter Oszillatoren ermöglicht. Bei unserem Filter war mir die räumliche Komponente wichtig. Ich finde, so ein Filter klingt in Stereo einfach immer wesentlich fetter als ein MONO-Filter. Wir haben eben 2 Ohren und sollten die auch beide individuell ansteuern. Beim EFFEXX stand die Effekt-Qualität im Vordergrund. Letztlich gibt es sehr, sehr viele Oszillatoren, Filter und VCAs auf dem Markt, aber eher weniger professionelle DSP-Effekt-Module. Natürlich kann man jederzeit externe Effekte in ein Modulssystem einbinden. Vom modularen Gedanken her schränkt das aber viel zu sehr ein. Als Modul kann man so einen Effekt überall in den Signalweg einspeisen und weiterverarbeiten. Da wird das Delay zum Oszillator oder eine Hallfläche mit einem VCA zerschnitten. Das Phasing mit einer Hüllkurve steuern oder die Hall-Länge mit einem Step-Sequencer steuern – das sind Möglichkeiten, die man bei externen Effekten in der Regel nicht hat.

Peter:

Offensichtlich sind deine anderen Projekte wie Accelerator oder Spectralis auf Eis gelegt worden. Wird RT künftig auch unabhängig vom Eurorack-Markt Produkte entwickeln?

Jörg:

Auf jeden Fall. Der Delta CEP A besitzt da bereits eine gewisse Brückenfunktion. Aufgrund der vielen Ein- und Ausgänge ist es der komplexeste Synthesizer von der Hardwareseite her, aber für den Anwender von der Bedienung her eher das am einfachsten zu verstehende Instrument von Radikal Technologies. Einen Accelerator mit so einer Oberfläche oder ein Spectralis mit Modular-Anbindung wäre zumindest etwas, was mir sehr gefallen würde. Von daher stehen die Chancen ganz gut.

Peter:

Zum Schluss noch ganz banal: Wann wird es den DELTA CEP A geben und was wird er voraussichtlich kosten?

Jörg:

Die Eurorack Variante ist mit 899,- Euro angesetzt. Die passenden Eurorack und Desktop-Gehäuse wird es in verschiedenen Größen geben und bedürfen noch einer genaueren Ermittlung der Kosten. Wir haben den Juni 2018 als Monat der Erstauslieferung geplant.