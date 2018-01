NAMM NEWS 2018: JoeCo Cello, Audiointerface

Der britische Hersteller JoeCo wird auf der diese Woche startenden NAMM SHOW 2018 sein erstes Desktop-Audiointerface vorstellen, das JoeCo Cello. Keine Angst, es ist nicht nur für Klassik-Aufnahmen gedacht, sondern bietet neben einer klassischen Audiointerface-Ausstattung einige interessante Features.

Das JoeCo Cello bietet insgesamt 22 Ein- und vier Ausgänge, als USB 2.0 Interface ist es zu Mac und PC kompatibel. Hinsichtlich der Spezifikationen hält sich der Hersteller noch sehr zurück, anhand des Bildes wird jedoch klar, dass das JoeCo Cello über zwei Kombo-Buchsen XLR/TRS samt Mic-Preamps und einen Instrumenteingang (Gitarren/Bässe) verfügt. Zusätzlich sollen 16 Kanäle via ADAT realisiert werden, zwei Kopfhörerausgänge sind ebenfalls an Bord. Alle Freunde von hohen Samplefrequenzen werden sich besonders über das Cello freuen, denn es unterstützt Sampleraten mit bis zu 384 kHz. Ins Audiointerface integriert ist ein Talkback-Mikrofon. Die Optik ist schnörkellos und das Gehäuse scheint solide gefertigt.

Der Hersteller JoeCo preist beim Cello vor allem seine „Adaptive Conversion technology“ an. Hierüber soll das Klangverhalten des Audiointerfaces an die gewünschte Sample-Rate und die Aufnahmequellen anpassen lassen. Nach eigenen Aussagen ist das JoeCo Cello das erste Interface unterhalb der 1.000,- US-Dollar Marke, das dies leisten kann. Hört sich spannend an, im Laufe der NAMM SHOW werden wir hoffentlich weitere Informationen dazu bekommen.

Die ersten JoeCo Cello Audiointerfaces sollen im zweiten Quartal 2018 ausgeliefert werden, der Verkaufspreis liegt bei 899,- US-Dollar.