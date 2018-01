Namm News 2018: Korg KR-55 Pro, Drumcomputer

Heute Morgen wurde ja bereits der Korg Prologue präsentiert, mit dem Korg KR-55 Pro, hat aber auch die Beats_Redaktion von AMAZONA.de ihr erstes „Highlight“ bekommen. Aber Vorsicht, der Scheint trügt, verlässt man sich nur auf das Äußere:

Der Krog KR-55 Pro ist nämlich in erster Linie ein Begleitautomat mit dutzenden von Preset-Pattern. In der Korg Beschreibung liest sich das so:

„Wie es sich anfühlt, von einem Profi-Drummer begleitet zu werden? Der KR-55 Pro lässt Sie Jam Sessions mit echten Drum- und Percussionsounds genießen. Er bietet eine große Auswahl an Eingängen, Mixerfunktionalität, Effekte, Equalizer und einen vielseitigen Recorder für Aufnahmen auf SD Card. Das intuitive Interface macht komplexe Programmierschritte überflüssig. Dank Batteriebetrieb ist der KR-55 Pro völlig mobil und in fast allen Situationen einsetzbar, ob Heimstudio, Street Performance oder Live Event.“

Tja, und so sehr das Dinfg durch seinen Look auf einen Vintage-Charme versprüht umso weniger entspricht das leider auch der Realität. Der Sound des kleinen Kistchens ist definitiv nicht Old-School sondern irgendwo zwischen Rock und Pop.

Hat man sich damit mal abgefunden, bietet der Korg KR-55 Pro doch einiges an interessanten Features für den Proberaum oder Live-Auftritt – vor allem einen integrierten Audiorecorder mit bis zu drei Stunden Aufnahmezeit:

24 integrierte Drum / Percussion Styles, die live mit KORGs proprietärer „Real Groove Technology“ aufgezeichnet wurden.

Jeder Style bietet mehrere Pattern: zwei Variations, Basic, Fill-in 1, Fill-in 2 und Ending.

Chain-Funktion erstellt Rhythmusstrukturen ganzer Songs und startet automatisch die Wiedergabe.

Eingänge für Mikrofon (1 x XLR), Gitarre / Bass (2 x Klinke) und Stereo AUX (Miniklinke) ermöglichen Mehrkanal-Mischungen.

Hochwertiger Reverb-Effekt und Equalizer zur freien Klanggestaltung.

Rhythmus Style und eigene Performance lassen sich als Audiodatei auf SD Card aufzeichnen.

Mehrspur-Aufnahmen zum Erstellen komplexerer Tracks.

Tuner-Funktion mit gut lesbarer, großer Anzeige und Stimmton-Ausgabe.

Acoustage-Technologie für exzellenten Raumklang.

Batteriebetrieb mit 6 AA-Batterien für bis zu 7 Stunden Dauernutzung.

Separat erhältlicher Fußtaster als Fernbedienung.

Hier ein kurzes Einführungsvideo zum Korg KR-55 Pro:

Wer die genauen technischen Daten des Korg KR-55 Pro wissen möchte, KLICKT HIER.