NAMM NEWS 2018: Marshall Origin, Gitarrenverstärker

Marshall Amplification hat die Veröffentlichung seiner brandneuen Marshall Origin Reihe angekündigt, einer Serie von Single-Channel-Verstärkern, die darauf abzielen, das typische Spielgefühl eines guten, alten und abgehangenen Marshalls mit modernen Features zu kombinieren. Die Haupteigenschaft der Amps ist zweifelsohne die Möglichkeit, die Leistung der Endstufe in zwei Schritten abzusenken, so kann man zur Not auch im Schlafzimmer eine volle Endstufensättigung erreichen. ECC83-Röhren und die des Typs EL84 (bzw. EL34 beim kleinsten Modell) befinden sich an Bord und sollten zum unverkennbaren Marshall-Sound beitragen. Einen Effektweg gibt es auch, Modulationseffekte können also sinnvoll in die Signalkette eingespeist werden.

Ein Tilt-Regler übernimmt die Kontrolle über die beiden primären Vorverstärker-Voicings „Normal“ und „High Treble“, ein Dreiband-EQ mit Bässen, Mitten und Höhen sorgt für den Rest der Klanggestaltung. Die Modelle im Einzelnen:

Marshall Origin 5 Combo



1 x 8″ Celestion Eight-15 Lautsprecher

5 Watt Ausgangsleitung aus einer EL84 Röhre, Vorstufe bestückt mit 2 x ECC83

Regler für Volume, Boost, Tilt, Dreiband-Klangregelung mit Bass, Middle und Treble

integrierter Effektweg

Maße: 466 x 369 x 191 mm

Gewicht: 9,4 kg

Marshall Origin 20 Combo

1 x 10″ Celestion V-Type Lautsprecher

20 Watt Ausgangsleitung aus zwei EL34 Röhren, Vorstufe bestückt mit 3 x ECC83

Regler für Gain, Mastervolume, Boost, Tilt, Vierband-Klangregelung mit Bass, Middle, Treble und Presence

integrierter Effektweg

inklusive Fußschalter

Maße: 520 x 420 x 240 mm

Gewicht: 13,9 kg

Marshall Origin 20 Head

20 Watt Ausgangsleitung aus zwei EL34 Röhren, Vorstufe bestückt mit 3 x ECC83

Regler für Gain, Mastervolume, Boost, Tilt, Vierband-Klangregelung mit Bass, Middle, Treble und Presence

integrierter Effektweg

inklusive Fußschalter

Maße: 520 x 225 x 220 mm

Gewicht: 9,4 kg

Marshall Origin 50 Combo

1 x 12″ Celestion G12N-60 Midnight 60 Lautsprecher

50 Watt Ausgangsleitung aus zwei EL34 Röhren, Vorstufe bestückt mit 3 x ECC83

Regler für Gain, Mastervolume, Boost, Tilt, Vierband-Klangregelung mit Bass, Middle, Treble und Presence

integrierter Effektweg

inklusive Fußschalter

Maße: 580 x 480 x 245 mm

Gewicht: 18,2 kg

Marshall Origin 50 Head

50 Watt Ausgangsleitung aus zwei EL34 Röhren, Vorstufe bestückt mit 3 x ECC83

Regler für Gain, Mastervolume, Boost, Tilt, Vierband-Klangregelung mit Bass, Middle, Treble und Presence

integrierter Effektweg

inklusive Fußschalter

Maße: 225 x 480 x 225 mm

Gewicht: 11,8 kg

Die Preise bewegen sich in einem erschwinglichen Rahmen, die Spanne reicht von rund 450,- Euro für den Origin 5 Combo bis hinauf zu 800,- Euro für das Topmodell der Marshall Origin Serie, den Origin 50 Watt Combo.