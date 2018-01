NAMM NEWS 2018: Native Instruments NKS für Effekte, Plug-ins

Native Instruments hat so eben bekannt gegeben, dass das bisher nur für Software Instrumente vorgesehene Dateiformat NKS in Kürze auch für Effekte nutzbar sein wird. Und zum Glück wurde das mit entsprechenden Partnern vorbereitet, die Hersteller Softube, Eventide, Sugar Bytes und sogar Waves sind mit an Bord.

Doch fangen wir vorne an, was bringt NKS (Native Kontrol Standard) überhaupt? Im Bereich der Software Instrumente sorgt NKS dafür, dass fertige Presetbelegungen zur Steuerung des Instruments passende zu einem Hardware MIDI Controller abgespeichert sind. Das erleichtert die Arbeit mit den Software Instrumenten ungemein. Native Instruments ist nicht der einzige Hersteller der hierauf setzt, über 50 Hersteller nutzen bereits das NKS Format. Nun folgt also die Erweiterung in Richtung Effekte, die nicht nur die hauseigenen Komplete S Controller pushen werden, sondern auch für den User deutliche Verbesserungen bringen werden.

Wir sind gespannt was da in absehbarer Zeit alles kommt, laut Native Instruments sollen die oben genannten Hersteller bis zum zweiten Quartal 2018 ihre Effekte entsprechend angepasst haben.