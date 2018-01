NAMM NEWS 2018: Native Instruments Sounds.com

„Sounds.com – powered by Native Instruments. Your daily source for loops and samples“.

Native Instruments war mal wieder fleißig und hat für den Produzenten oder Musiker eine neue Plattform entwickelt. Zugegeben, ich hatte einiges erwartet, seit Längerem schon. Während NI im Studiobereich ja noch regelmäßig liefert, scheint der DJ-Bereich komplett eingeschlafen zu sein. Dabei hat das Unternehmen doch gerade erst eine satte Finanzspritze erhalten.

Sounds.com wird eine Plattform sein, die dem Nutzer gegen einen monatlichen Beitrag als Abonnement Zugriff auf eine Soundlibrary bietet. So weit so gut und nichts Neues. Neu ist jedoch, dass der Abonnement mit Zahlung seines Beitrages Zugriff auf alle Samples der Library hat und diese auch ohne Limit herunterladen kann.

Damit hebt sich Sounds.com von anderen Anbietern ab, die, zum Beispiel über Credit-Point-Systeme, die Anzahl der Downloads begrenzen.

Zudem wird Sounds.com zusätzlich die Möglichkeit bieten, eigene Librarys anzulegen und diese zu verwalten. Dazu gibt es natürlich schnelle Suchkriterien, die gezielt Ergebnisse erzielen sollen.

Aktuell sollen es bereits über 500.000 Samples vorhanden sein, von Loops über One-Shots, von klassisch bis Pop und elektronisch. Wer die Librarys von NI kennt, wird nachvollziehen können, dass ich hier Vieles und Gutes erwarte.

Natürlich gibt es Preview-Player, die auch sehr komfortabel aussehen, samt Wellenformübersicht und direkter Abspielmöglichkeit. Das Sample kann dann entweder direkt heruntergeladen werden oder in der eigenen Library gespeichert werden, um sie später zu bearbeiten oder in der Gesamtheit herunterzuladen. So kann viel noch auf Sounds.com direkt organisiert werden, anstatt in Ordnern auf dem eigenen Rechner.

So unsinnig klingt das als „Cloud“-basierte Lösung gar nicht mit Hinblick auf die nächste Idee. Matthew Adell als Chief Digital Officer von NI hat gegenüber dem Magazin „The Verge“ wohl geäußert, dass man dabei ist, ein Plug-in zu entwickeln, das kompatibel sein soll mit den gängigen Workstations und einen Zugriff auf Sounds.com erlauben soll. Somit müssten die Samples nicht einmal mehr heruntergeladen werden, sondern könnten direkt von der Library in die eigenen Projekte integriert werden. Ob das Fluch oder Segen wird, hängt dann von der Speicherkapazität der eigenen Festplatte vs. der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab. Oder ob das Plug-in zwischenpuffert?

Aktuell noch befindet sich Sounds.com noch in der Beta-Phase und ist nur in den U.S.A. zugänglich. Die Kosten für das Abonnement sollen bei 9,99 $ monatlich liegen. Das wäre dann die Pro-Version. Natürlich gibt es auch eine Free-Version. Diese allerdings lässt nur eine Preview auf alle Sounds zu und erlaubt nur den Download einer limitierten Zahl von Samples. Schauen wir mal, wann Sounds.com auch in Europa zur Verfügung stehen wird.