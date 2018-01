NAMM News 2018: Pioneer DJ RB-DMX1, DMX-Interface

Wenn es so weitergeht dominiert Pioneer DJ ganz klar die NAMM News für dieses Jahr. Nach der Ankündigung zum DDJ-1000 Controller und zu Rekordbox DJ Version 5.1 inclusive Lyric Plus Pack folgte die dritte News auf den Fuße. Ab Mitte Februar soll auch Rekordbox DJ Version 5.2 verfügbar sein, inklusive einem neuen Feature. Lightning wird es heißen und hat nichts mit dem Kabel zu tun, an das jetzt viele denken. Lightning wird eine Schnittstelle zur Steuerung von Licht mit Hilfe der Software wie auch einem DMX-Interface. Lightning ist die Pioneer DJ Antwort auf Seratos Soundswitch.

Natürlich wird dieses Interface von Pioneer DJ direkt mitgeliefert. Das Interface hört auf den Namen RB-DMX1 und wird die Schnittstelle sein zu allem an Licht-Equipment, was in Reihe per DMX in der Kette angeschlossen wird. Dies Interface wird notwendig sein, um DMX512-fähiges Licht-Equipment per Rekordbox DJ steuern zu können. Es wird zu einem Preis von 399,- € erhältlich sein, enthält dabei aber auch die Lizenz für die Software Rekordbox DJ.

Neben manuellen Einstellung orientiert sich die Lichtsteuerung natürlich an der Analyse der Tracks, die nun noch fortschrittlicher sein soll. Ein neuer Phrasen-Analyse-Algorithmus soll das Licht perfekt passend zu den Tracks steuern. Je nach Klangcharakteristika entwickelt die Software Licht-Patterns und spielt diese ab. Dazu gibt es eine übersichtliche Benutzeroberfläche für den manuellen Eingriff oder den Zugriff auf unterschiedliche Presets. In Kooperation mit AtlaBase Ltd. gibt es eine Datenbank mit bereits über 13. Tsd. Geräten.

Interessant wird sein, ob Rekordbox DJ auch alternative USB-DMX-Interfaces supporten wird und was passiert, wenn Licht-Equipment nicht in der Datenbank gelistet ist. Pioneer DJ verspricht in so einem Fall innerhalb von wenigen Tagen Abhilfe zu Schaffen.

Wie das Ganze später aussehen kann, zeigt Pioneer DJ in einer kleinen Vorschau.