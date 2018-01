NAMM NEWS 2018: Presonus EarMix 16M, Personal Monitor Mixer

Einen Personal Monitor Mixer für Studio und Bühne stellt Presonus mit dem Presonus EarMix 16M vor. Dieser soll gleichermaßen im Bereich des Recordings oder dem Bühnensound zum Einsatz kommen können und bietet laut Hersteller einen optimalen Sound – und das unabhängig von der Impedanz des angeschlossenen Kopfhörers.

Im Standalone Betrieb bietet der Presonus EarMix 16M einen Aux-Eingang, zwei Line Outs sowie einen Kopfhöreranschluss. Das volle Potenzial entfaltet der Presonus EarMix 16M aber erst, wenn man ihn per AVB ins Netzwerk einbindet, dann gestattet der EarMix 16M nämlich 16 Eingangskanäle die man selbst zusammen mixen und so seinen ganz individuellen Monitorsound gestalten kann. Zur Klanggestaltung bietet das Gerät einen 3-Band Equalizer samt Limiter – wohlgemerkt für jeden Ein- und Ausgangskanal.

Die Stromversorgung kann entweder via externem Netzteil oder über „Power over Ethernet (PoE)“ bewerkstelligt werden. Optional erhältlich ist eine Halterung für herkömmliche Mikrofonständer. Mehrere Presonus EarMix 16M können kombiniert und so zu einem großen Setup zusammen gestellt werden. Hat man einmal seinen persönlichen Monitor Mix kreiert, lässt sich dieser im internen Speicher ablegen, bis zu 16 Scenes können so erstellt und verwaltet werden.

Laut Presonus arbeitet der EarMix 16M mit jedem StudioLive Series III Mixer zusammen, soll aber auch mit anderen AVB-Produkten zusammen arbeiten. Preis und Verfügbarkeit stehen noch nicht fest.