Namm News 2018: Radikal Technologies Delta Cep A

Soeben hat Jörg Schaaf, Mastermind von Radikal Technologies, ein weiteres Bild seines neuen Synthesizers veröffentlicht, auf dem erstmals auch die Produktbezeichnung zu finden ist.

Radikal Technologies Delta Cep A

Wir sagen mal, wo A drauf steht, könnte B folgen, oder? ;-)

Zu den bereits ersichtlichen Features aus dem vorangegangen Bild dürfte hier auf der linken Seite vor allem der Knopf MEMORY von besonderem Interesse sein. Zusammen mit der nun sichtbaren MIDI-Schnittstelle sowie der CV-Sektion ergibt sich da schon ein rundes Bild, das definitiv Lust auf mehr macht. Und fast hätten wir es vergessen … der „Clock-Anschluss“ könnte ein Hinweis auf einen Sequencer oder Arpeggiator sein – oder zumindest auf einen synchronisierbaren LFO. Na mal sehen.

Offensichtlich diente als Basis für den Oszillator des Delta CEP A der hauseigene Swarm Oszillator aus der Radikal Technologies Eurorack-Serie.

So ist anteasern sympathisch: Jörg Schaaf freut sich über den Moment des ersten Zusammenbauens von Platine, Bedienelementen und Panel, dass er ein Bild von seinem neuen Synthesizer Radikal Technologies Delta Cep A postet – ohne weitere Information, versteht sich. Was wird dieses Paraphonic Modul von Radikal Technologies wohl genau werden?

Wer die Radikal-Module der vergangenen Jahre kennt, kann sich anhand des Bildes einen Reim auf das neue Teil machen. Zunächst einmal haben wir es offensichtlich mit einem kompletten Synthesizer zu tun. Wir sehen eine (angeschnittene) Oszillatorsektion, einen Mixer, ein Multimodefilter, eine ADSR-Hüllkurve, einen VCA und Jörgs Hand verdeckt fast eine FX-Sektion.

Offenbar wurde hier die Technik aller vorhandenen Radikal-Module in einem Gerät vereint. Der Name Paraphonic Modul (ein übliches Krypto-Kürzel ist nicht zu sehen, gibt es aber sicherlich) deutet auch klar auf den Swarm Oscillator hin, der mehrere, separat ansteuerbare Tonhöhen erzeugen kann. Für die Nachbearbeitung geht es dann durch ein einzelnes Filter und einen VCA. Das Wesen der Paraphonie besteht ja darin, grundsätzlich polyphones Spiel zu ermöglichen, wenngleich mit technischen Einschränkungen, da alle Stimmen mit nur einem Filter bearbeitet werden, das auch nur von einer Hüllkurve angesteuert wird.

Bei diesem Modul scheint auch in anderer Hinsicht nur eine einzelne Hüllkurve vorhanden zu sein, selbst der VCA muss diese sich wohl mit dem Filter teilen.

Jede Sektion verfügt über CV/Gate-Anschlüsse, so dass einer analogen Interaktion nichts im Wege steht. Der abgebildeten Bauform nach scheint es sich um ein Modul für das Eurorack zu handeln. Inwieweit das bei einem kompletten Synthesizer sinnvoll ist, sei dahingestellt. Synth-Voices gibt es ja von verschiedenen Herstellern. Möglicherweise wird es auch eine Case- oder Pult-Version geben, wünschenswert wäre das.

Alles weitere müssen wir abwarten, Spezifikationen, Preis und Verfügbarkeit wird Radikal-Jörg hoffentlich bald liefern. Als Release zeichnet sich nun die NAMM SHOW 2018 ab.