NAMM NEWS 2018: Rapcohorizon VCable, Instrumentenkabel

Bei den ganzen schrillen und lauten NAMM-News, die uns den ganzen Tag um die Ohren fliegen, ist es oft schwierig, die kleinen Perlen herauszupicken. Beim Rapcohorizon VCable ist uns das aber gelungen, denn die Besonderheit dieses Kabels liegt darin, dass man über einen Schalter am Stecker den Signalfluss vom angeschlossenen Instrument stoppen kann. Vorbei ist es also mit dem nervigen Krachen beim Abziehen des Steckers und aufgedrehtem Amp, und das sowohl Live und auch im Studio. Sind wir ehrlich: So manche böse Blicke aus dem Publikum, von den Bandkollegen oder von dem netten Mann hinter der Glasscheibe im Regieraum hätten wir uns schenken können, hätte es das Rapcohorizon VCable schon viel früher gegeben!

Rapcohorizon bietet das VCable in beliebigen Größen an, auf der Website gibt es genauere Informationen. Und mit einem Widerstand von 500 kOhm sollte kein Pickup oder geschweige denn ein Linesignal ein Problem haben.