NAMM NEWS 2018: Roland TM-6 Pro, RT-MicS, Drummodul und Trigger-System

Für den Drums und Beats Bereich bringt Roland zwei neue Produkte mit zur NAMM SHOW, das Trigger-System Roland RT-MicS und das dazu passende Trigger-Soundmodul Roland TM-6 Pro. Wenn ihr also euer akustisches Drumset schon immer zum Hybrid-Set ausbauen wolltet, dann solltet ihr euch diese neuen Produkte genauer anzuschauen.

Laut Roland verwandeln die Roland RT-MicS , ein akustisches Set ohne zusätzliche Extras in ein vielseitiges Hybrid-Set. Einfach an Snare oder Toms anklemmen und schon geht’s los. Das Roland RT-MicS bietet acht integrierte Sounds, von verschiedenen Snares über Claps bis hin zu Percussion Sounds bietet es mehrere Auswahlmöglichkeiten. Es lassen sich jedoch auch eigene Samples über USB vom Computer importieren und entweder solo oder in Kombination mit dem akustischen Snare-Sound nutzen. Auf diese Weise lässt sich die Snare klanglich erweitern, anfetten oder auch beispielsweise als Layer mit einem Clap oder Tambourine spielen.

Zwei Ausgänge dienen zum separaten Ausgeben des akustischen bzw. elektronischen Sounds, wahlweise auch kombiniert.

Der perfekte Partner für das Roland RT-MicS ist das Soundmodul Roland TM-6 Pro. Dieses bietet insgesamt sechs Trigger-Eingänge und 268 Sounds, zusammengefasst in 100 Drumkits. Auch eigene Samples kann das Roland TM-6 Pro importieren, hierfür stehen 500 Speicherplätze zur Verfügung. Maximal 48 Minuten an Samples (mono, 44,1 kHz, 16/24 Bit) können hierfür belegt werden.

Als Extras bietet das Soundmodul Equalizer, Transient, Kompressor und Multi-Effekt pro angeschlossenes Pad. Als Master Effekte bietet es fünf Reverb Typen, sowie einen Master Equalizer und Kompressor.

Preise und Verfügbarkeit reichen wir zeitnah nach.