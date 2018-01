NAMM NEWS 2018: Roland TR-808, TR-909, SRX-Orchestra

Es war nur eine Frage der Zeit, wann Roland die bereits für die AIRA- und Boutique-Serie emulierten Drum-Klassiker TR-808 und TR-909 auch als reine Software bringen wird. Doch die Sache hat einen unschönen Haken, denn die Instrumente sind nur in der umstrittenen Roland Cloud verfügbar.

Man darf annehmen, das die neuen TR-808 und TR-909 Virtual Instruments (als Plug-ins für die Schnitstelle VST und AU) auf den ACB-Algorithmen beruhen, die auch schon in der TR-8 bzw. TR-08 und TR-09 verwendet wurden, wobei für die beiden Boutique-Geräte bereits angeblich eine Überarbeitung stattfand.

Auf dem kleinen Werbebild, das bislang veröffentlicht wurde, kann man den GUIs leider nicht viel entnehmen. Offensichtlich wurden die an das Original angelehnten Boutique-Versionen der beiden Drummaschinen hier zum Vorbild genommen, was nicht nur die Oprtik, sondern auch die Funktionalität betrifft. Jedenfalls ist von der zusätzlichen Features der AIRA TR-8, wie zum Beispiel Effekte oder das Jog Wheel, nichts zu sehen.

Linksseitig erkennt man immerhin einen Browser, vermutlich zur Verwaltung von Kits und Pattern dient, sowie einige Funktionstasten. Die bei der TR-808 VI auf der Oberseite angedeuteten Buchsen lassen auf eine volle Bestückung mit Einzelausgängen (in der DAW) schließen. Das ist angesichts der USB-Einzelausgänge der Hardware-Pendants auch zu erwarten.

Als drittes Software-Instrument kündigt Roland SRX Orchestra an. Dieses beinhaltet die Sounds des orchestralen Erweiterungsboards, das früher für die Rackmodule bzw. Keyboards der 90er und 2000er Jahre erhältlich war. Das GUI zeigt einen ganz ordinären Player mit einer Oberfläche wie ein 1HE-Rackmodul. Da es einen Edit-Button gibt, darf man hoffen, dass sich dahinter eine größere, graphische Editer-GUI verbirgt, mit der man die Klänge komfortabel bearbeiten kann. Mehr ist aus der Roland-Mitteilung leider auch hier nicht zu erfahren.

Einen kleinen Ausblick auf die Zukunft gibt schließlich die Aufschrift „Expansion Series“. Roland kündigt damit an, das es noch weitere SRX-Boards aus der JV/XV-Ära als separate Software-Module geben wird..

Was sicherlich für großen Unmut sorgen wird, ist der Umstand, dass diese Software-Instrumente ausschließlich in der ungeliebten Roland Cloud verfügbar sind, und nicht als einzelne Plug-Ins erworben werden können.