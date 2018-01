NAMM NEWS 2018: Waldorf STVC, String Synthesizer & Vocoder

Der Stromberg wurde wohl vor allem wegen dem neueren Quantum aufgegeben. Durchaus eine sinnige Entscheidung. Auch wenn es ein paar Abstriche gibt, wird der Quantum in der Summe doch mehr können. Was aus Mario Maggi’s Synthex 2 geworden ist, würde mich auch interessieren. Ich hatte damals schon den Eindruck, dass es von ihm ein Schnellschuss war, weil die Finnen den Ur-Synthex wieder auflegen wollten und er dem einfach mal Paroli bieten wollte. Und nachdem das Crowdfunding für die Finnen scheiterte, gab es halt keine „Bedrohung“ mehr. In den Jahren zuvor gab es ja auch immer wieder Meldungen und Gerüchte, dass Mario einen neuen Synthex bauen will. Aber die verflüchtigten sich dann genau so schnell wie die letzte. Schade!