NAMM NEWS 2018: Walrus Audio Fathom

Der amerikanische Boutiquepedahersteller Walrus Audio wird auf der NAMM offiziell seinen neuen Hallprozessor in Pedalform vorstellen, den Walrus Audio Fathom Multi Function Reverb. Vier Algorithmen befinden sich an Bord – Hall, Plate, Lo-Fi und Sonar, wobei Letztere dem Effektsignal einen mischbaren Shimmer/Oktaver Effekt hinzufügt. Ein algorithmusabhängiger „X“-Knopf sorgt für das Pre-Delay der Hallräume, die Filterbreite beim Low-Fi-Programm oder aber etwa für das Mischverhältnis der tiefen und hohen Oktaven des Shimmer-Effekts. Die Stärke der Modulationen kann über einen Minischalter in drei verschiedenen Stufen angewählt werden.

Neben dem Bypassschalter existiert ein weiterer Metallschalter (Sustain), mit dem sich das Decay (die Länge der Hallfahne) mit einem Fußdruck verlängern lässt. Weiterhin bietet das Pedal einen Trails-Modus und ist natürlich True-Bypass fähig.

The Fathom ist ab dem 29. Januar erhältlich, aufgerufen werden im Laden ca. 168,- EUR.