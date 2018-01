NAMM NEWS 2018: Yudo Neuman-2, Synthesizer

Da hat sich mal ein Produktdesigner so richtig gründlich ausgelebt!

Ich persönlich finde Touch Devices (z.B. iOS-Geräte) nicht verkehrt, gerade auch zum Musikmachen. Einige sehr tolle Sachen sind da schon möglich. Allerdings ist das auch nicht der Weisheit größtes Ergebnis, von der Ergonomie her. Eine 2-dimensionale Touch-Oberfläche reagiert nicht so präzis auf Eingaben, wie es Synth-Musiker gern haben.

(zur Überwindung dieser ergonomischen Probleme hat Apple beim iPad Pro übrigens auch das Pencil eingeführt, das wunderbar präzis ist)

Touch-Displays: Wenn es um deutlich mehr geht als um einfache Schalter, dann muss man als Entwickler für präzise Eingaben noch zusätzlich rumtricksen (optionale Eingabefelder, besondere Eingabemodi u.ä.), damit das halbwegs hinhaut – schwupps! – und schon hat sich der intuitive Bedienvorteil einer Touchoberfläche ins Gegenteil verkehrt.

Nun ist bei dem Gerät die Touchoberfläche besonders große, das kompensiert den Nachteil dann schon ein wenig. Dazu kommt dann aber, da existiert nur eine Tastatur ohne weitere Bedienelemente – das ist schon sehr krass. Keine Räder, keine Fader, kein garnichts.

Ich lehne mich da mal ganz weit aus dem Fenster und sage: Das Dingsda wird es schwer haben. Trotzdem ist es ein „tolles“ Design. Optisch vielleicht Geschmackssache, ich finde es richtig gut.

Es taugt nur nichts.