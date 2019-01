NAMM News 2019: ADAM Audio stellt Subwoofer T10S vor

Kompakter Subwoofer aus Berlin

Heute Abend startet die NAMM Show 2019 und viele Neuheiten wurden von den Herstellern bereits bekannt gegeben. Man möchte ja nicht im Messetrubel untergehen. Auch ADAM Audio aus Berlin hat ein neues Produkt entwickelt und stellt dies ab heute auf der NAMM vor.

ADAM Audio T10S – Infos

Kompakt und leistungsstark soll der neue Subwoofer ADAM Audio T10S sein. 10 Zoll misst der Lautsprecher des Subs, angetrieben wird er von einer Class-D Endstufe, die 130 Watt leistet. Der Frequenzgang reicht von 32 Hz bis 120 Hz. Ausgestattet ist der T10S mit einem einstellbaren Tiefpassfilter, dieses erlaubt die Anpassung des Basssignals an die Monitore und ermöglicht so eine optimale Wiedergabe des Gesamtsystems. Perfekt abgestimmt ist der Subwoofer laut ADAM Audio auf die aktuelle T-Serie, deren Test ihr hier findet. Aber auch mit anderen Nahfeldmonitoren lässt sich der T10S Sub natürlich betreiben.

Den Subwoofer ADAM Audio T10S wird es ab dem zweiten Quartal 2019 zu kaufen geben, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449,- Euro.