NAMM NEWS 2019: Denon DJ Prime 4

Der neue Stand-Alone Player auf Prime-Niveau

Ein ungefähres Foto hatte Denon DJ schon veröffentlicht, mit ein wenig Bildbearbeitung war auch ein wenig mehr sichtbar, HIER unser erster Beitrag.

Nun hat Denon DJ das Produkt offiziel angekündigt: Denon DJ Prime 4 – ein 4-Kanal Standalone DJ-System. Das „leistungsfähigste und fortgeschrittenste DJ-System der Welt“ – wie es in der Pressemitteilung lautet.

Der Denon DJ Prime 4 ist ein Standalone-Player, der Zusatz Prime macht klar, hier werden USB-Speichermedien bevorzugt, deren Playlisten und Tracks mit der Engine Prime Software bearbeitet und exportiert worden sind.

Sicherlich ist der neue Player ausgerichtet auf DJs, die gern das Denon Prime-Feeling und die Funktionalität hätten, jedoch nicht in einen SC-5000Prime und einen X1800Prime investieren wollen. Der Denon DJ Prime 4 ist quasi das Pendant zum Pioneer DJ XDJ-RX2.

Der Prime 4 bietet vier Kanäle im Mixer mit samt Sweep FX. Alle Kanäle können als Kanal für das Abspielen von USB-Medien genutzt werden oder aber für externe Zuspieler. Die Kanalzüge 3 und 4, die nach normaler Zählung die Kanalzüge 1 und 4 wären, können dabei auch für einen Plattenspieler genutzt werden.

Anschlüsse dafür gibt es rückseitig neben Master Out, Booth Out und Zone Out als XLR, Master Out auch unbalanced als Cinch-Out. Zudem gibt es zwei Mikrofon-Eingänge, Link und USB-Anschlüsse auf der Rückseite.

Die Decks sind der Oberfläche des SC5000 Prime ähnlich mit einem gro0en Jog-Wheel mit Display, Performance Pads und Modi, Tasten für Loop-Sektion, Beat-Grid und der Deck-Auswahl.

Oben befinden sich die Steuerung für die Mikrofone, Gerät-interne Effekte (zwei FX Einheiten mit 13 Stück, einzeln zuweisbar auf die Kanäle) sowie Steuerung für Level wie Master und Booth. Rechtsseitig finden sich die Steckplätze für USB-Medien oder eine SD-Karte.

Augenmerkt des Denon DJ Prime 4 ist sicherlich das große Display, welches mittig an der Oberseite sitzt. Hier soll ein vollfarbiges 10-Zoll Touch-Display sitzen, einstellbar im Winkel. Track-Auswahl, vier Wellenformen sowie weitere Daten sollen hier für den Nutzer verfügbar sein und eine gute Übersicht bieten.

Erhältlich sein wird der Prime 4 im März zu einem Preis von 2099,99 €.

Die wichtigsten Funktionen des Denon DJ Prime 4 im Überblick:

• 4-Deck Standalone-lauffähiges, hochklassiges DJ System

• 10” HD Multi-Touch Display mit Gesten

• Dedizierter XLR Zone Ausgang sendet Musik in einen zweiten Raum

• Eingebauter 2.5” SATA Laufwerksschacht

• Robustes 6-Zoll Jog Wheel aus Metall mit zentralem HD-Display

• (4) zuweisbare Eingangskanäle für externe Medienquellen

• (2) dedizierte XLR -Eingänge für Mikrofone mit eigener Steuerung

• StagelinQ Verbindung für Event/Pro DJ-Beleuchtung und Video-Steuerung

• Spielt unkomprimierte Audioformate ab (FLAC, ALAC, WAV)

• Präzises 24-Bit Denon DJ Legacy Audio

• (4) USB- und (1) SD-Eingang für Musik Playback

• Unterstützt USB Keyboards

• Demnächst verfügbar | umfassende Serato DJ Pro Steuerung