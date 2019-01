NAMM News 2019: Denon MCX8000MK2?

Wird da der Nachfolger angeteasert?

Was kommt da? Ein Denon MCX8000MK2? Noch ist nicht viel zu erkennen auf dem Foto, welches bei Denon DJ in der Instragram Story vor 2 Stunden aufgetaucht ist. Bewusst dunkel gehalten teasert Denon DJ hier ohne Frage ein neues Produkt an.

Photoshop angeschmissen und kurz ein wenig an den Einstellungen gedreht, schon landen wir hier:

Einen Preis gewinnt man mit dem Bild noch immer nicht, aber es wird deutlich mehr sichtbar.

Engine Prime als Logo ist sichtbar, man kann also davon ausgehen, dass das Gerät als Stand-Alone-Unit konzipiert ist. Dafür spricht auch das leicht angewinkelte Display, welches sich oben in der Mitte abzeichnet.

Ansonsten schaut die Deck-Control-Seite aus wie ein SC-5000Prime, mit einem Jog-Wheel im Stile des Players, wirkt jedoch ein wenig kleiner. Unten befinden sich die acht Performance-Pads plus Mode-Tasten, links Play-/Pause und Cue und rechts ein Pitch-Fader.

Oben befinden sich Potis in zwei Reihen, sicherlich zum einen zur Effekt-Steuerung. Ein Push-Encoder zum Tracks laden lässt sich nicht erkennen, der wird vermutlich aber auch in der Nähe des Displays liegen – beziehungsweise selbiges lässt sich vielleicht über das Display erledigen. Man kann wohl davon ausgehen, dass hier ein Touch-Display verbaut ist.

Vom Mixer in der Mitte kann man leider noch nichts erkenne – ich gehe aber davon aus, dass er dem X1800 Prime sehr ähnlich sein wird.

Was wird es nun sein? Ein MCX8000 Nachfolger? Zeitlich würde es hinkommen, aber fast naheliegender wäre, wenn Denon DJ ein komplettes Stand-Alone-Gerät auf den Markt bringen würde. Tracks vorbereitet auf dem Laptop mit der Engine Prime Software und am Gerät abgespielt vom USB-Speichermedium. Vielleicht auch beides? Stand-Alone und MIDI-Controller?

Das sind die ersten Eindrücke. Sicherlich wird da noch etwas folgen, wir updaten die News dann umgehend…