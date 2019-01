NAMM News 2019: Klark Teknik DW 20BR, Bluetooth Receiver

Drahtlose günstiges Streaming

Eine günstige Möglichkeit drathlos Audiosignale in verschiedene Räume zu senden, bietet Klark Teknik mit dem neuen Klark Teknik DW 20BR. Der Stereo ausgelegte Receiver erlaubt das Empfangen von Bluetooth Signalen via 2,4 GHz Frequenz im Bereich bis 30 Meter und könnte somit für kleinere Beschallungsanforderungen gut geeignet sein. Der Receiver bietet eine externe Antenne und wird mit einem externen Netzteil betrieben. Audioverbindungen zu Beschallungsanlagen können über symmetrische XLR- oder unsymmetrische Klinkenbuchsen hergestellt werden.

Für eine feste Installation lässt sich der Klark Teknik DW 20BR mit Hilfe von Adaptern am Boden oder an der Wand befestigen. Klark Teknik verspricht eine erstklassige Soundqualität. Die Verarbeitung des Receivers soll so gut sein, dass der Hersteller 10 Jahre Garantie darauf gibt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, zum Schutz der Kanten kommen Gummiecken zum Einsatz.

Ab Mitte Mai sollen die ersten Receiver erhältlich sein, der Preis liegt bei überschaubaren 79,- Euro. Kleinere Mehrraum-Anwendungen könnten von diesem Receiver profitieren, wobei 30 m keine all zu große Distanz darstellt. Alternativ lässt sich der DW 20BR aber auch sinnvoll zu Hause zur HiFi-Beschallung einsetzen.