NAMM News 2019: Korg Kross Special Edition, Synthesizer Workstation

Neon-Farben erleuchten den Kross

Nachdem Korg in den vergangenen Tagen bereits eine limtierte Version des Kronos und eine erweiterte Version des Krome vorgestellt hat, erreichte uns gerade die Meldung, dass es den Einsteiger-Synthesizer Korg Kross ab März in vier verschiedenen Neonfarben geben wird. Die Special-Edition des 61-Tasten-Modells wird es dann in den Neon-Farbvarianten Grün, Orange, Rot und Blau geben. Mit diesen neuen Farben werden die Korg Kross 61-Modelle mehr denn je alle Blicke auf sich ziehen.

Doch nicht nur optisch hat Korg seinen Korg Kross Special Edition überarbeitet, auch technisch bieten die vier neuen Varianten Verbesserungen. Die Sonderedition ist mit einem zusätzlichen PCM-Speicher ausgestattet, der hochwertige Piano-, E-Piano-, Synth- und Drumsounds bietet, die speziell auf die Anforderungen von EDM-Produzenten zugeschnitten sind.

Ansonsten gleichen die technischen Features dem des Kross Standardmodells und bieten somit einen großen Umfang an nützlichen Funktionen wie einen polyphonen Arpeggiator, einen 16-Spur-Sequencer, ein klar leserliches LC-Display und eine komfortable Effektsektion, um hier nur einige Highlights zu nennen.

Korg Kross Special Edition – Features

– Neonfarben: grün, orange, blau und rot

– erweiterter PCM-Speicher (Neue Piano-, E-Piano-, Synth (EDM)- und Drumsounds)

– Polyphoner Arpeggiator

– Zuschaltbarer Drum Track

– Audio Recorder / Player

– USB-Audio- / MIDI-Interface

– 120-stimmige Polyphonie

– Komfortable Effektsektion

– LC-Display

– Vocoder

– SD-Karten-Schacht

Einen ausführlichen Test zum Korg Kross findet ihr im Übrigen hier. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 799,- Euro, erhältlich sind die vier Varianten des Special-Edition ab März.