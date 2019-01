NAMM News 2019: McDSP 6060, Plugin Kollektion

Plugin Bundle mit Klassikern

Die Software-Schmiede McDSP präsentiert pünktlich zur NAMM Show 2019 die Plugin-Kollektion McDSP 6060. Diese umfasst über 30 Plugin-Module. Dabei ist alles, was man für die DAW-Arbeit mit Plugins benötigt, Equalizer, Kompressoren, Sättigungs-Plugins, Verzerrer, Filter und vieles mehr. In das virtuelle Rack lassen sich bis zu sechs Module einsetzen und gleichzeitig nutzen. Die Reihenfolge lässt sich beliebig anordnen. Jede Kombination aus Modulen kann sogar für paralleles Processing in zwei Signalpfade gesplittet werden.

Gegenüber den bereits erhältlichen Plugins 6050 Ultimate Channel Strip oder dem 6030 Ultimate Compressor wurden die verwendeten Algorithmen überarbeitet, so dass auf einigen Modulen beispielsweise auch eine negative Kompression eingestellt werden kann.

Die McDSP 6060 Kollektion ist als AAX DSP/Native, AU und VST Plugins erhältlich, hier das offizielle Video dazu:

Eine Liste der gesamten Module findet ihr hier. Darunter finden sich viele Emulationen bekannter Recording Produkte. Das komplette Bundle bekommt ihr für 199,- bzw. 249,- Euro.