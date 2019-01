USB 3.0 und 16x16 Kanäle

Die Anzahl der MIDI-Interfaces hat sich in den letzten Jahren deutlich verringert. Dass das Interesse an solchen Produkten dennoch ungebrochen groß ist, zeigen stets unsere Tests entsprechender Produkte. So hatten wir kürzlich das ESI M8U eX MIDI-Interface im Test, die Leserzahlen entsprechend hoch. Um so erfreulicher ist es, dass Miditech anlässlich der NAMM Show 2019 ein neues Interface vorstellt, das Miditech Midiface 16×16.

Dieses basiert auf der USB 3.0 Schnittstelle und bietet bis zu 256 Kanäle. 16 MIDI Ein- und 16 MIDI Ausgänge bietet das Produkt im 19 Zoll Gehäuse und funktioniert class compliant, d. h. ohne zusätzliche Treiber unter Mac OSX, Windows XP SP2, Vista, Windows 7,8 und 10. Hier die Fakten im Überblick:

16x MIDI IN/16x MIDI OUT

256 MIDI Kanäle

USB 1, 2 und 3 kompatibel

USB buspowered

Inklusive: USB-Kabel

Kein Treiber erforderlich

Inkl. miditech free software bundle

Abmessungen: 21,3 cm x 4,9 cm x 9 cm

In Kürze sollen die ersten Midifaces ausgeliefert werden, der Preis wird bei 269,- Euro liegen.