NAMM News 2019: Music Man John Petrucci Majesty 2019

Neues JP-Modell bei Music Man

Music Man hat einen kurzen Teaser für die Music Man John Petrucci Majesty 2019 veröffentlicht, die pünktlich zum Beginn der NAMM am 24. Januar erscheinen soll.

Das viel zu dunkel geratene Teaservideo gibt zwar nicht viel Preis, aber es enthüllt zumindest ein wunderschönes, rubinrot geflammtes Ahorn-Top, das den Body der Gitarre schmückt und auch die Halsrückseite eindrucksvoll verziert. Was die Optik betrifft, so scheint sich die neue Klampfe aus Petruccis Family Reserve Majesty Modell zu orientieren, das in einem „Cinnabar Red Sparkle-Finish“ angeboten wird.

Das Video zeigt auch einige vertraute Parts, darunter ein Drei-Knopf-Steuersystem für die Schaltung, ein schwebendes Vibrato sowie das charakteristische JP-Majesty-Inlay am ersten Bund.

Sollten irgend welche Leaks noch vor der offiziellen Veröffentlichung auftreten, dann werden wir garantiert darüber berichten!