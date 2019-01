NAMM News 2019: Neunaber Neuron, Effektgerät

Pedal-Preamp mit Luxusausstattung

Neunaber Audio hat die bevorstehende Veröffentlichung seines neuen Pedals Neuron angekündigt, ein vielseitiger Gitarren-Vorverstärker mit Lautsprechersimulator, Kompressor, Noise Gate, Presets und MIDI in einem kleinen Pedalformat.

Neuron soll in einem kompakten Pedal ein nahtloses Spektrum an fetten Amp-Sounds erzeugen – von funkelndem Clean bis zu starker Verzerrung und allem, was dazwischen liegt. Eine mehrstufige, dynamische Gain-Architektur bietet volle Kontrolle über die gewünschte Verzerrung – und erzeugt mühelos harmonische Strukturen, die von subtil bis dicht und komplex reichen können. Eines der hervorstechendsten Merkmale des Neuron ist das Spielgefühl, das im Vergleich zu einem echten Verstärker in nichts nachstehen soll.

Zu den umfangreichen Funktionen des Neuron gehören:

ein integrierter Kompressor formt das Signal für einen gleichmäßigen Ton

das einstellbare Noise-Gate in Studioqualität hält das Signal frei von Nebengeräuschen

Tilt-EQ passt den Klang an verschiedene Set-ups an, ohne dabei die Voreinstellungen zu verändern

integrierter Speakeremulator für Direct-Recording

Dreiband-EQ mit enger und präsenter Präsenz ermöglicht eine Vielzahl von Klangoptionen

bis zu sechs Voreinstellungen können für einen schnellen Abruf über den Fußschalter gespeichert werden. Mit einem MIDI-Controller können bis zu 24 Presets abgerufen werden.

Sämtliche Steuerelemente sind über einen MIDI-Controller erreichbar

„Neuron ist der Höhepunkt jahrelanger Forschung und Entwicklung“, sagte Firmengründer Brian Neunaber. „Wir haben die Verstärkungsschaltkreise von Pedalen auf Röhren- und Transistorbasis und Gitarrenverstärkern untersucht, um zu lernen, wie gut sie klingen und vor allem warum. Wir haben neue und einzigartige Algorithmen entwickelt, um unsere Ergebnisse zu testen. Anschließend haben wir diese Algorithmen basierend auf dem Erlernten verfeinert. “

Der Neunaber Neuron wird voraussichtlich Mitte Februar zu einem UVP von 299,- USD ausgeliefert.