NAMM NEWS 2019: Pioneer HDJ-X10C

1. Premium Design für überragende Klangqualität

Der Pioneer HDJ-X10C DJ-Kopfhörer ist mit den gleichen 50 mm HD-Treibern (hochauflösende Treiber) ausgestattet, die auch im HDJ-X10 zum Einsatz kommen. Jedoch sorgen außergewöhnliche Materialen bei dieser limitierten Version für eine noch bessere Klangqualität. Carbonfasern in den Ohrmuscheln verhindern unerwünschte Vibrationen oder Geräusche im Inneren. Die Metallabdeckungen unterdrücken Oberflächenvibrationen und auch die Abdeckung der Treibervorderseite ist nun aus einem Metallgeflecht herstellt, was für eine noch akkuratere Klangwiedergabe sorgt. Alles das trägt dazu bei, dass die Leistung der HD-Treiber maximiert wird, sodass diese einen noch klareren Klang produzieren.



2.Neue Materialien für längere Haltbarkeit und komfortablen Sitz

Der HDJ-X10C ist extrem robust gebaut. Er hat den US-Militär-Standard MIL-STD-810G Shock-Test 2 bestanden und sein glattes Kabel ist zusätzlich mit einer besonders widerstandsfähigen Aramid-Beschichtung versehen. Der Kopfbügel mit atmungsaktivem Leder-Überzug sorgt für einen komfortablen Sitz auf dem Kopf. 3.Premium-Look

Der HDJ-X10C überzeugt durch sein hochwertiges Aussehen – perfekt für einen besonderen Auftritt in der Booth. Verschiedene Carbonfaserteile und golden abgesetzte Bereiche bilden einen interessanten optischen Gegenpol zum edlen schwarzen Gehäuse. Auch die mitgelieferte Transporttasche bietet einen extravaganten Look, denn das hochwertige Polyurethane-Leder wird durch goldfarbene Elemente aufgewertet.



4.3 Jahre Garantie

Für eine lange und zuverlässige Performance ist der HDJ-X10C mit einer 3-Jahres-Garantie versehen.