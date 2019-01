NAMM News 2019: PSI Audio A23-M, 3-Wege Studiomonitor

3-Wege-System im kleinen Format

Der schweizer Hersteller von Studiomonitoren präsentiert auf der NAMM Show 2019 einen neuen 3-Wege Studiomonitor, den PSI Audio A23-M. Als neues Modell zwischen dem 2-Wege System A21-M und dem größeren 3-Wege Lautsprecher A25-M eignet sich der A23-M ideal für Nahfeld- und Mittelfeld-Aufstellungen.

Die von PSI Audio entwickelten Technologien Adaptive Output Impedance und Compensated Phase Response kommen beim A23-M zum Einsatz und werden hier mit einem neuen Mitteltöner verbunden.

Bereits in unseren Test zu den Modellen A21-M und A14-M samt A125-M Subwoofer konnten wir uns von der Qualität der optisch ansehnlichen Studiomonitore überzeugen. Nun kommt mit dem A23-M ein neues Modell hinzu, das die klanglichen Vorteile der höheren Treiberanzahl mit einem kleinen Formfaktor für eine leichte Integration in Studioumgebungen verbindet. Der Frequenzganz erstreckt sich bis runter auf 35 Hz (bei -6 dB), so dass der A23-M Monitor als Full Range System betrieben werden kann, ganz ohne zusätzlichen Subwoofer.

Der Mitteltöner des PSI Audio A23-M wurde komplett neu entwickelt und wird in der schweizer Manufaktur von Hand gefertigt. Durch genaueste Kontrolle eines jeden Produktionsschritts erschafft PSI Audio einen Treiber mit außergewöhnlichen Werten bei Schalldruck, Linearität und Verzerrung.

Zur Anpassung an verschiedene Produktionsumgebungen sind Hoch- und Mitteltöner auf einer rechteckigen Platte montiert, die vom restlichen Gehäuse gelöst werden kann. Dadurch lassen sich die Treiber drehen, um die Lautsprecher für eine liegende oder stehende Positionierung einzurichten.

Der PSI Audio A23-M ist ab Mai 2019 verfügbar. Der Preis wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.