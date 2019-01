NAMM News: Korg Krome EX, Workstation

Mehr Samples und mehr Sounds

Mit Korg Krome EX wird eine aktualisierte Version der beliebten Workstation vorgestellt. Die erste Version von Krome hatten wir auf AMAZONA.de bereits 2014 getestet, den Report dazu findet ihr unter diesem Link.

Für die EX-Version wurden einerseits neue Samples aufgenommen, als auch eine große Anzahl an zusätzlichen Sounds programmiert. Der Speicher für PCM-Daten beträgt nun 4 GB. Insgesamt stehen 896 Programs und 512 Combinations unmittelbar für den Musiker bereit.

Hauptaugenmerk bei den neuen Klängen liegt auf einem speziell für die Krome EX Workstation entwickeltem Pianosound, der laut Korg zum Teil „monaural“ aufgezeichnet wurde. Außerdem wurden drei verschiedene Typen von E-Pianos aufgenommen, die für eine anspruchsvolle Umsetzung von großer Dynamik über acht Velocityt-Layer verfügen.

Auch bei den Drums wurde der Vorrat aufgestock. Ganze 2.500 neue Samples sind hinzugekommen, die mittels der „Ambience-Technologie“ einen sehr natürlichen Klang liefern sollen. Sie verfügen über bis zu achtfache Velocity-Switches und haben ein sogenanntes Resonanz-Finetuning.

Für die Electronic-Fraktion ist eine Vielzahl an neuen und modernen Synthsounds hinzugekommen, die auf Stile wie EDM, Trance etc. ausgerichtet wurden.

Im Combination- oder Sequencer-Modus lassen sich zwei Arpeggiatoren gleichzeitig betreiben, die insgesamt 960 Preset-Pattern an Bord haben. Zusätzlich zu den Standardpattern können die Arpeggiatoren auch Gitarren- oder Bass-Riffs und Drum-Pattern erzeugen. Die Drum-Track-Pattern wurde extra von professionellen Drummern eingespielt.

Für eigene Pattern steht ein umfangreicher User-Pattern-Speicher mit 1.088 Plätzen zur Verfügung.

Die Workstation Korg KROME EX ist ein drei Tastaturgrößen erhältlich, als 61er, 73er und 88er. Die neuen Modelle sollen ab März erhältlich sein.