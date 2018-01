NAMM NEWS 2018: Moog DFAM, Drum-Synthesizer

Auf dem Moogfest 2017 wurde DFAM – steht für: Drummer From Another Mother – nur im exklusivem DIY-Workshop zugänglich gemacht, so wie einst Werkstatt-01. Und wie eben jener Eco-Synth ist nun auch DFAM regulär erhältlich.

DFAM ist ein semi-modularer Analogsynthesizer mit 8-Step-Sequenzer. Jeder Step kann mit Pitch und Velocity zwei Parameter steuern, wobei sich über die Velocity-Reihe via Patchkabel diverse Funktionen angesprechen lassen.

Die Tonerzeugung besitzt zwei VCOs (Square, Triangle) mit Hard Sync und einen Rauschgenerator sowie ein Moog Ladder Filter, das als Tief- und Hochpass verwendet werden kann. Drei analoge Hüllkurven steuern VCO, VCF und VCA.

Über 24 Patchbuchsen kann DFAM mit anderen Geräten interagieren, dazu gehört auch die Synchronisation mehrerer DFAM oder mit dem Mother-32 Sequenzer.

Trotz seiner minimalistischen Ausstattung eignet sich DFAM besonders für modulierte Drumsounds und Percussion. Das Video gibt einen interessanten Einblick in die Möglichkeiten der ersten „Moog-Drummaschine“.

Moog DFAM soll in Kürze lieferbar sein. Der Preis beträgt 679,- US-Dollar.

Hier noch die genauen Specs vom Hersteller:

SOUND ENGINE: Analog

ANALOG SEQUENCER: 8-Steps With Pitch and Velocity Per-Step

SEQUENCER PANEL CONTROLS: Tempo, Run/Stop, Trigger, Advance

SOUND SOURCES: 2 Oscillators With Square and Triangle Waveforms, 1 White Noise Generator, 1 External Audio Input

FREQUENCY CONTROL: +/- 5 Octaves (10 Octave Range)

MIXER: Level controls for Oscillator 1, Oscillator 2 and White Noise/External Audio Input

FILTER: 20Hz-20KHz Switchable Low Pass / High Pass 4-Pole Transistor Ladder Filter

ENVELOPES: VCO EG w/ Voltage Controlled Decay and Bipolar Amount Control, VCF EG w/ Voltage Controlled Decay and Bipolar Amount Control, VCA EG w/ Voltage Controlled Decay and Selectable Fast/Slow Attack Time

PATCHBAY: 24x 3.5mm Jacks

PATCHBAY INPUTS: Trigger, VCA CV, Velocity, VCA Decay, External Audio, VCF Decay, Noise Level, VCO Decay, VCF Mod, VCO 1 CV, 1→2 FM Amount, VCO 2 CV, Tempo, Run/Stop, Advance/Clock.

PATCHBAY OUTPUTS: VCA, VCA EG, VCF EG, VCO EG, VCO 1, VCO 2, Trigger, Velocity, Pitch.

AUDIO OUTPUT: ¼” TS Line / ¼” TRS Headphones (Shared Output Jack)

INCLUDED POWER SUPPLY: 100-240VAC; 50-60Hz, +12VDC 1200mA

POWER CONSUMPTION: 3.0W

EURORACK CURRENT DRAW: 230mA (+12V – from 10-pin header)

EURORACK MOUNTING DIMENSIONS: 60HP (1”/26mm Module Depth)

WEIGHT: 3.5lbs

DIMENSIONS: 12.57”W x 4.21“H (with knobs) x 5.24“D