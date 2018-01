Namm Show 2018: Picture Book, ein Rückblick

Der silberne Prologue sieht aus wie ein Gesellenstück aus der Alugießerei… naja, wers braucht. Ansonsten schöne Bilderstrecke, hat bestimmt Spaß gemacht… …und der Rudess ist auch wieder dabei, der hält seinen Gobel aber auch in jede Kamera, wa! ;-)

Stichwort Prologue, ich habe mir mittlerweile etliche Sounddemos auf YT und anderswo angehört und muß sagen, daß das Teil wirklich sehr klassisch klingt. Wer den alten Analogsound mag, wird da wohl gut bedient. Nix für mich, aber ich wollt’s nur mal gesagt haben. An diesen ganz bestimmten, kaum greifbaren „alten“ Ton kommen meiner Meinung keine der aktuell erhältlichen analogen Polys ran, ansatzweise vielleicht noch der Abyss, aber das wars auch schon.

So ein richtiges Messehighlight ist für mich (noch) nicht dabeigewesen, bin noch am Sichten der Neuheiten. Trotz reichlich Berichten von Amazona, Sonicstate, usw., gibts immer mal wieder das eine oder andere Teil, das durch die Maschen fällt, aber trotzdem sehr interessant ist. Allerdings wird das derzeit auch stark von der Modularfraktion überlagert, wo es ja releasemäßig nach wie vor ziemlich abgeht, wenn auch (gefühlt bei dieser NAMM) nicht mehr ganz so heftig wie noch letztes Jahr, aber da kann ich mich auch täuschen. Polyphonie, Sampling und FX scheinen im Augenblick die Schwerpunkte zu sein, mal sehen, ob da was für mich dabei ist.