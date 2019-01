Namm Show 2019 Reportagen & News

Reportagen und News TOP AKTUELL zur NAMM 2019

Endlich ist es soweit, die inzwischen schon legendäre NAMM-Show öffnet heute in Los Angeles, Anaheim ihre Pforten zum 62. mal. Um genau zu sein, ist es in Los Angeles jetzt aber noch finsterste Nacht und das Heer an Pilgern aus aller Welt versucht trotz Jetlag noch ein paar Stunden Schlaf zu bekommen – die meisten aber werden vermutlich senkrecht im Bett stehen.

Meine persönliche Facebook-Chronik vermittelte heute beim Frühstücken den Eindruck, als wäre mein gesamter Musiker-Freundeskreis auf dem Weg nach LA. Nun gut, ein paar werden wohl noch hier sein, so auch die AMAZONA.de-Redaktion, die heute und morgen ihr Bestes geben wird, um aus der Ferne (… und in Kontakt mit Freunden vor Ort) über alle Neuigkeiten rund ums Studio- und Musikequipment zu berichten.

NAMM Show 2019 Reports

Nach und nach veröffentlichen wir umfassende und themenbezogene Reportagen, die ihr als aktuelle Beiträge ganz oben auf der Startseite finden werdet.

NAMM Show 2019 News

Gleichzeitig füttern wir aber auch weiterhin, wie bereits in den letzten Tagen, die News-Rubrik mit kurzen Nachrichten. In jeder dieser Nachrichten findet ihr im unteren Teil eine zusätzliche Navigation (wie hier auch), mit der ihr News zu Themenbereichen ganz einfach bündeln könnt. Interessieren euch z. B. nur die News rund um GITARRE & BASS, so klickt einfach auf das entsprechende Symbol (jetzt Blick nach unten richten ;-)

Und ihr könnt mithelfen:

Haben wir etwas übersehen? Fehlt eine spannende News oder gibt es einen Hidden-Champion, über den wir nichts gebracht haben? BITTE BITTE BITTE teilt uns das mit. Entweder über die Kommentarfunktion in diesem Beitrag, als E-Mail an die Redaktion (siehe Impressum) oder gerne auch als PM direkt an mich (siehe Nachrichtenfunktion in seinem Profil)

Nun aber los – mögen die Spiele beginnen.