NAMM Show 2023, 13.04.-15.04.2023, alle News

Endlich wieder Messe!

In weniger als 3 Wochen startet die NAMM-Show 2023. Die wichtigste Musikmesse der Welt öffnet dann wieder ihre Tore und präsentiert allerhand Produktneuheiten aus den Bereichen Synthesizer, Keyboards, Studio- und Recording-Equipment, Stage/PA, Gitarren und Bässe sowie neues Equipment für DJs. Die letztjährige NAMM-Show musste aufgrund der Pandemie noch entfallen, dafür veranstaltete man die Sommer-NAMM in Nashville. Sicherheitshalber verlegte man auch gleich die darauf folgende NAMM-Show, die sonst stets im Januar das neue Musiker-Jahr einläutet, auf den April 2023. Entsprechend findet die Messe dieses Jahr vom 13.04. bis 15.04.2023 statt. Die Location ist dieselbe, so dass man sich wieder im Anaheim Convention Center in Kalifornien, USA trifft.

Ob und in welchem Umfang die Hersteller ihre Produktneuheiten präsentieren lässt, lässt sich aktuell nur erahnen. Kehren die Hersteller allesamt wieder zurück zur Messe und stellen dort ihre Neuheiten vor? Oder hat man sich aufgrund der Pandemie umentschieden und nutzt andere Zeitpunkte im Jahr um Neuheiten vorzustellen? Wir werden es sehen! Um nicht im gesamten Messetrubel unterzugehen, sind einige Hersteller in den letzten Jahren bereits dazu übergegangen, ihre Produkte 1-2 Wochen bzw. auch einige wenige Tage vor Messestart zu präsentieren, um so mehr Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Letztendlich entscheiden aber auch Produktionszyklen darüber, zu welchem Zeitpunkt Produkte vorgestellt werden.

ANZEIGE

ANZEIGE

Damit ihr keine Produktneuheit verpasst, versorgen wir euch auch dieses Jahr mit den wichtigsten Meldungen. Diese findet ihr unterhalb dieses Artikels.