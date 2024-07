Native Instruments Alicia’s Electric Keys, Yamaha CP-70 für Kontakt

Der elektrische Flügel von Alicia Keys

Native Instruments Alicia’s Electric Keys ist ein Library-Instrument für den NI Kontakt. Hierfür wurde nicht nur der Yamaha CP-70 aus dem Besitz der Grammy-Gewinnerin aufgenommen, sondern auch um Effektketten ergänzt, die von der Musikerin selbst zusammengestellt wurden.

Native Instruments Alicia’s Electric Keys

Den akustischen Flügel von Alicia Keys gibt es bereits seit vielen Jahren im NI-Programm, nun folgt das elektrische Pendant. Ihr Yamaha CP-70, den sie unter anderem beim Hit „Girl on Fire“ eingesetzt hat, wurde in Zusammenarbeit mit ihrer Tontechnikerin Ann Mincieli und Galaxy Instruments sehr detailliert aufgenommen und in ein Kontakt-Instrument mit insgesamt 85 Sounds umgewandelt. Die Presets sind in einem Browser organisiert, wo sie nach Type, Character und Style sortiert werden können.

Als Effekte kommen hier Preamp, Cabinet-Emulation, Rotary, Delay, Compressor, Equalizer und Reverb zum Einsatz. Es gibt einerseits die Preset-Ketten von Alicia Keys, es können andererseits aber auch eigene Kreationen erstellt werden.

Alicia’s Electric Keys ist natürlich an die aktuellen Kontrol S-Series-Keyboards angepasst. Das Display unterstützt den Browser sowie die Steuerung der Sound- und Effekt-Parameter.

Native Instruments Alicia’s Electric Keys kann mit dem kostenlosen Kontakt-Player bzw. der Kontakt-Vollversion (jeweils ab Version 7.10.5 oder höher) genutzt werden. Die Download-Größe der Library beträgt 8,5 GB.

