Native Instruments Ausblick 2025: Maschine+, Maschine 3

Native Instruments Update 2025

Im Rahmen der NAMM Show 2025 stellte Native Instruments neben seiner neuen Streicher-Library Cremona auch neue Kooperationen vor. So werden im Rahmend des NKS Hardware-Partner-Program zukünftig MIDI-Controller von Akai, Korg, Novation, Nektar und M-Audio den Native Kontrol Standard unterstützen und so die Arbeit mit NKS-fähiger Software erleichtern. Und auch eine Zusammenarbeit mit AKAI wurde angekündigt, so dass die Expansions der Play-Serie von Native Instruments nun als MPC-Edition, die unter MPC3 in den Groove-Samplern genutzt werden können, verfügbar sind. Bislang sind drei Titel verfügbar, zwei weitere sollen in Kürze folgen und sicherlich wird das Angebot in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Native Instruments Ausblick 2025: Maschine+

Was aber bis dato fehlte, waren Informationen zur Maschine+, für die Nutzer seit Längerem schon auf Updates warten. Und wenn die NI-Expansions nun schon auf der MPC laufen, was wird dann aus der standalone Maschine+? Im Native Instruments Forum wurde hierzu nun ein offizielles Statement veröffentlicht.

Im Verlauf des ersten Quartals wird es ein Update für die aktuelle Maschine 2 Software geben, das die Stabilität erhöhen und kritische Bugs beheben soll. Dazu gehört auch ein Kernel-Upgrade, das u. a. die Änderung der Sample-Rate und der Puffergröße ermöglicht, um die Kompatibilität zu USB-Audiointerface zu erhöhen. Auch sollen einige Effekte, die es bisher nur für Desktop-Computer gibt, zum Portfolio von Maschine+ hinzugefügt werden. Schön und gut, aber seit Anfang des Jahres gibt es doch bereits die Software-Version Maschine 3!

Maschine 3 auf Maschine Plus

Auch dazu gibt es einige Informationen. Die Integration von Maschine 3 in Maschine+ soll im zweiten Quartal 2025 folgen. NI erwähnt, dass man u. a. daran arbeitet, die Stem-Separation-Funktion in Maschine+ zu integrieren, aber aufgrund der technischen Komplexität nicht sichergestellt werden kann, ob das wirklich bereits im zweiten Quartal verfügbar sein wird. Immerhin soll der Import eines Desktop-Projekts, das Stem-Separation nutzt, möglich sein.

Neuer Content und Funktionen

Darüber hinaus wird es eine Kontakt 8-Unterstützung geben, was dazu führen wird, dass zunächst eine Auswahl an Kontakt-Instrumenten einschließlich der Play-Series auf Maschine+ genutzt werden kann. Und auch die Bounce-to-Audio-Funktion soll dann auf der Maschine+ nutzbar sein.

Native Instruments Maschine+ muss nach diesen Informationen also noch nicht abgeschrieben werden!